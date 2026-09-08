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iPhone 17 Pro पर आया जबरदस्त Price Drop! यहां मिल रहा बेहद सस्ता
iPhone 17 Pro की कीमत में बड़ी कटौती हुई है. Flipkart पर बैंक ऑफर के साथ फोन और भी सस्ता मिल रहा ह. आइए जानें कैसे उठाएं मौके का लाभ.
Apple जल्द ही अपना iPhone 18 Pro सीरीज मार्केट में लॉन्च करने वाला है. इससे पहले अब iPhone 17 Pro की कीमत में काफी गिरावट देखने को मिल रही है. दरअसल, इस फोन को कंपनी ने साल 2025 में लॉन्च किया था. इसमें दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और हाई-एंड डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. कंपनी ने इस फोन को 1,34,900 रुपये की शुरूआती कीमत पर उतारा था. लेकिन अब इस फोन पर जबरदस्त डिस्काउंट सामने आया है.
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Published at : 08 Sep 2026 02:03 PM (IST)
Tags :IPhone 17 Pro TECH NEWS HINDI
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