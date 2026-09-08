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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro पर आया जबरदस्त Price Drop! यहां मिल रहा बेहद सस्ता

iPhone 17 Pro पर आया जबरदस्त Price Drop! यहां मिल रहा बेहद सस्ता

iPhone 17 Pro की कीमत में बड़ी कटौती हुई है. Flipkart पर बैंक ऑफर के साथ फोन और भी सस्ता मिल रहा ह. आइए जानें कैसे उठाएं मौके का लाभ.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 08 Sep 2026 02:03 PM (IST)
iPhone 17 Pro की कीमत में बड़ी कटौती हुई है. Flipkart पर बैंक ऑफर के साथ फोन और भी सस्ता मिल रहा ह. आइए जानें कैसे उठाएं मौके का लाभ.

Apple जल्द ही अपना iPhone 18 Pro सीरीज मार्केट में लॉन्च करने वाला है. इससे पहले अब iPhone 17 Pro की कीमत में काफी गिरावट देखने को मिल रही है. दरअसल, इस फोन को कंपनी ने साल 2025 में लॉन्च किया था. इसमें दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और हाई-एंड डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. कंपनी ने इस फोन को 1,34,900 रुपये की शुरूआती कीमत पर उतारा था. लेकिन अब इस फोन पर जबरदस्त डिस्काउंट सामने आया है.

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जानकारी के अनुसार, अब ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज का फायदा भी लोगों को मिल सकता है.
जानकारी के अनुसार, अब ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज का फायदा भी लोगों को मिल सकता है.
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बता दें कि Flipkart पर Apple iPhone 17 Pro का 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 1,32,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसकी शुरुआती लिस्टेड कीमत 1,34,900 रुपये थी. इसका मतलब साफ है कि लोगों को इस फोन पर सीधे 2 हजार रुपये की बचत हो रही है.
बता दें कि Flipkart पर Apple iPhone 17 Pro का 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 1,32,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसकी शुरुआती लिस्टेड कीमत 1,34,900 रुपये थी. इसका मतलब साफ है कि लोगों को इस फोन पर सीधे 2 हजार रुपये की बचत हो रही है.
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वहीं, अगर बैंक ऑफर्स की बात करें तो Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर खरीददार को 7 हजार रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. इतना ही नहीं, इस फोन पर 83 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है. हालांकि, ये कीमत आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर निर्भर करती है.
वहीं, अगर बैंक ऑफर्स की बात करें तो Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर खरीददार को 7 हजार रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. इतना ही नहीं, इस फोन पर 83 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है. हालांकि, ये कीमत आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर निर्भर करती है.
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iPhone 17 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz तक के ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें A19 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया है. फोन में 12GB तक RAM उपलब्ध है. फोन में तीन 48MP के कैमरा उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 18MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
iPhone 17 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz तक के ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें A19 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया है. फोन में 12GB तक RAM उपलब्ध है. फोन में तीन 48MP के कैमरा उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 18MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
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इसके अलावा Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के 12+128GB वेरिएंट को कंपनी ने 74,999 रुपये में लॉन्च किया था जो अब 69,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा यहां आपको बैंक ऑफर्स के साथ नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा.
इसके अलावा Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के 12+128GB वेरिएंट को कंपनी ने 74,999 रुपये में लॉन्च किया था जो अब 69,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा यहां आपको बैंक ऑफर्स के साथ नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा.
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इस फोन में कंपनी ने 4000mAh की बैटरी दी है. इसके अलावा इसमें 6.2 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है. साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 10 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है.
इस फोन में कंपनी ने 4000mAh की बैटरी दी है. इसके अलावा इसमें 6.2 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है. साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 10 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है.
Published at : 08 Sep 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
IPhone 17 Pro TECH NEWS HINDI

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