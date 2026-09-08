iPhone 17 Pro पर आया जबरदस्त Price Drop! यहां मिल रहा बेहद सस्ता

इस फोन में कंपनी ने 4000mAh की बैटरी दी है. इसके अलावा इसमें 6.2 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है. साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 10 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है.