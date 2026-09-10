Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट

'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट

BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'हनुमान अंश' का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में आज आपको माइथोलॉजी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Sep 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

Box office Collection: 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इसने 51 साल पुराना 'जय मां संतोषी' का रिकॉर्ड  तोड़ दिया है और अब ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली भक्ति फिल्म बन चुकी है. लेकिन ये कोई पहली फिल्म नहीं है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतना प्रॉफिट कमाया है. पहले भी 'कांतारा' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है, जो भक्ति की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में बनी हैं. चलिए बताते हैं इनकी कमाई और प्रॉफिट के बारे में.

कांतारा

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' की रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस का समीकरण ही बदल गया है. एक के बाद एक छोटे बजट की माइथोलॉजिकल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही हैं. 'कांतारा' माइथोलॉजिकल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक है. कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 16 करोड़ है और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 407.82 करोड़ का बिजनेस किया था. इस लिहाज से फिल्म ने 2,448.88%  प्रॉफिट कमाया था. 

इसका प्रीक्वल भी रिलीज किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, इसका बजट 125 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 852.36 करोड़. इस लिहाज से इसने 581.89% का प्रॉफिट कमाया था.

Hombale Films released Kantara: Chapter 1 first look in 7 languages, Rishab Shetty Intense look is viral

यह भी पढ़ें: ममता कुलकर्णी ने स्टेज पर डांस से किया इनकार, कहा- 'वो ममता मर चुकी है...'

हनुमान (HanuMan)

वहीं, इस लिस्ट में तेजा सज्जा स्टारर फिल्म 'हनुमान' (HanuMan) का नाम भी शामिल है. कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म का बजट 60 करोड़ था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, तेजा सज्जा की फिल्म ने दुनियाभर में 295.29 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 201.91 करोड़ है. ऐसे में बजट और कमाई के लिहाज से फिल्म ने 392.15% का प्रॉफिट कमाया था. 

बॉलीवुड हंगामा द्वारा हनुमान फिल्म की समीक्षा

महावतार नरसिम्हा

'महावतार नरसिम्हा' भारत की पहली एनिमेटेड फिल्म है, जिसने 300 करोड़ के से ज्यादा का बिजनेस किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 40 करोड़ था जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 326.82 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस लिहाज से फिल्म ने 717.05% प्रॉफिट कमाया है. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 251.30 करोड़ था और इसने ओवरसीज में 28 करोड़ का बिजनेस किया था.

Mahavatar Narsimha (2024) - IMDb

यह भी पढ़ें: शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन

कार्तिकेय 2

निखिल सिद्धार्थ की फिल्म 'कार्तिकेय 2' भी बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 15 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 117.87 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म ने 685.8% का प्रॉफिट कमाया था. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 86.75 करोड़ और ओवरसीज 15.50 करोड़ रहा था.

Karthikeya 2 (2022) - IMDb

हनुमान अंश

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. फिल्म ने पहले दिन 10 लाख कमाने से अब तक 150 करोड़ कमाने तक का सफर तय कर लिया है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 1.8 करोड़ रहा था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 34 दिनों में 153.13 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. अभी इसे वर्ल्डवाइड रिलीज किया जाना बाकी है. 34 दिनों में ही फिल्म ने 8407.22% प्रॉफिट कमा लिया है.

Hanuman Ansh (2026) - IMDb

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर
'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर
बॉलीवुड
ममता कुलकर्णी ने स्टेज पर डांस से किया इनकार, कहा- 'वो ममता मर चुकी है...'
ममता कुलकर्णी ने स्टेज पर डांस से किया इनकार, कहा- 'वो ममता मर चुकी है...'
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 500 करोड़ की 'टॉक्सिक' के उड़ाए परखच्चे, 34वें बना दिया ऐसा रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को दी मात, होश उड़ा देगी 34वें दिन की कमाई
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' में क्यों लिया गया 'पठान' और 'टाइगर' का नाम? एक्टर ने किया खुलासा
कुणाल खेमू की 'वाइब' में क्यों लिया गया 'पठान' और 'टाइगर' का नाम? एक्टर ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Isha Rikhi ने कहा\- लव एंगल हुआ तो लड़के को राखी बांध दूंगी
Bigg Boss 20: Isha Rikhi ने कहा\- लव एंगल हुआ तो लड़के को राखी बांध दूंगी
Embed widget