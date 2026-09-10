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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video

लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video

सोनम वांगचुक ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बैठक को लेकर कई बातें सामने रखी हैं. उन्होंने कहा कि वह लद्दाख के मुख्य नेताओं और नई दिल्ली में एमएचए की सब कमेटी के बीच हुई बातचीत से बेहद ही निराश हैं. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Sep 2026 05:45 PM (IST)
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जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने MHA की सब कमेटी के साथ हुई बातचीत को बेहद ही निराशाजनक करार दिया है. उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बैठक को लेकर कई बातें सामने रखी हैं. उन्होंने कहा कि वह लद्दाख के मुख्य नेताओं और नई दिल्ली में एमएचए की सब कमेटी के बीच हुई बातचीत से बेहद ही निराश हैं. 

क्लिप के जरिए तंज

उन्होंने बकायदा तंज कसते हुए मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी के शो का पुराना क्लिप शेयर किया है. साथ ही कहा है कि बातचीत के दौरान शायद ही कुछ नया हुआ हो. 

वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लेह की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता नई दिल्ली के लद्दाख भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है. साथ ही बताया कि 9 सितंबर को नई दिल्ली में हुई सब कमेटी लेवल की बैठक से वह काफी निराश थे. इस बैठक को एमएचए ने बुधवार को लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांगों को लेकर बुलाई थी. 

बातचीत पर निराशा

वांगचुक ने कहा है कि चार महीने पहले हुई पिछली बैठक के बाद शायद ही कुछ नया हुआ हो. चर्चा के लिए एमएचए ने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है. लद्दाख की तरफ से एक महीने पहले भेजी गई, नॉन नेगोशिएबल मांगों की लिस्ट का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही किसी तरह का भरोसा दिलाया गया कि एक वैध लोकतांत्रिक विधानसभा के बनने से पहले स्थानीय शासन, जमीन ट्रांसफर पॉलिसी आदि में किसी तरह का बड़ा और न बदला जा सकने वाला बदलाव नहीं किया जाएगा. 

उन्होंने कहा कि बैठक का एकमात्र बड़ा नतीजा, शायद अक्टूबर में अगली बैठक की तरीख तय करना था. वांगचुक ने भट्टी के फ्लॉप शो का एक क्लिप शेयर कते हुए कहा, इसलिए आज हमें मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी की बैठकों की याद आ रही है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 10 Sep 2026 05:45 PM (IST)
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Sonam Wangchuk
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