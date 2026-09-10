लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने MHA की सब कमेटी के साथ हुई बातचीत को बेहद ही निराशाजनक करार दिया है. उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बैठक को लेकर कई बातें सामने रखी हैं. उन्होंने कहा कि वह लद्दाख के मुख्य नेताओं और नई दिल्ली में एमएचए की सब कमेटी के बीच हुई बातचीत से बेहद ही निराश हैं.

क्लिप के जरिए तंज

उन्होंने बकायदा तंज कसते हुए मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी के शो का पुराना क्लिप शेयर किया है. साथ ही कहा है कि बातचीत के दौरान शायद ही कुछ नया हुआ हो.

वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लेह की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता नई दिल्ली के लद्दाख भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है. साथ ही बताया कि 9 सितंबर को नई दिल्ली में हुई सब कमेटी लेवल की बैठक से वह काफी निराश थे. इस बैठक को एमएचए ने बुधवार को लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांगों को लेकर बुलाई थी.

LADAKH LEADERS CALL A PRESS CONFERENCE

AT 4pm, LADAKH BHAVAN, NEW DELHI

Leaders of Apex Body of Leh & Kargil Democratic Alliance are rather disappointed by the Sub Committee level meeting in New Delhi on 9th Sept.

There was hardly anything new beyond the last meeting four months… pic.twitter.com/NFSFLW6PKG — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 10, 2026

बातचीत पर निराशा

वांगचुक ने कहा है कि चार महीने पहले हुई पिछली बैठक के बाद शायद ही कुछ नया हुआ हो. चर्चा के लिए एमएचए ने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है. लद्दाख की तरफ से एक महीने पहले भेजी गई, नॉन नेगोशिएबल मांगों की लिस्ट का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही किसी तरह का भरोसा दिलाया गया कि एक वैध लोकतांत्रिक विधानसभा के बनने से पहले स्थानीय शासन, जमीन ट्रांसफर पॉलिसी आदि में किसी तरह का बड़ा और न बदला जा सकने वाला बदलाव नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि बैठक का एकमात्र बड़ा नतीजा, शायद अक्टूबर में अगली बैठक की तरीख तय करना था. वांगचुक ने भट्टी के फ्लॉप शो का एक क्लिप शेयर कते हुए कहा, इसलिए आज हमें मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी की बैठकों की याद आ रही है.