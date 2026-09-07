फोन में नहीं है Scam Detection? ये 5 Apps बनेंगे आपके डिजिटल कवच

Truecaller का इस्तेमाल सिर्फ कॉलर का नाम देखने के लिए ही नहीं किया जाता है. ये संदिग्ध और स्पैम कॉल की पहचान करने में भी मदद करता है. अगर किसी नंबर से बार-बार फर्जी या परेशान करने वाली कॉल आ रही है तो ऐप उसे पहचानने या ब्लॉक करने में मदद करता है. हालांकि, किसी कॉल को केवल Truecaller की पहचान देखकर सुरक्षित न मानें. अनजान व्यक्ति द्वारा मांगी गई OTP, PIN या बैंकिंग जानकारी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें.