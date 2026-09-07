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फोन में नहीं है Scam Detection? ये 5 Apps बनेंगे आपके डिजिटल कवच
अगर आपके फोन में Scam Detection फीचर नहीं है तो ये 5 ऐप्स मैसेज और लिंक की पहचान कर आपको ऑनलाइन ठगी से बचाने में मदद कर सकते हैं.
आज के समय में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी फर्जी कॉल, SMS, ईमेल, WhatsApp मैसेज और नकली वेबसाइट के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. ऐसे में स्मार्टफोन में मौजूद Scam Detection जैसे सेफ्टी फीचर्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं. लेकिन अगर आपके Android फोन में ऐसा फीचर उपलब्ध नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ भरोसेमंद ऐप्स एक्सट्रा सुरक्षा दे सकते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 01:38 PM (IST)
Tags :Apps Spam TECH NEWS HINDI
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