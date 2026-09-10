iPhone 18 Pro का कौन-सा रंग कर रहा सबसे ज्यादा ट्रेंड? जानें हर बात

Apple ने 9 सितंबर को अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज से पर्दा उठा दिया है. इस बार कंपनी ने डिजाइन के साथ-साथ फोन के कलर ऑप्शंस में भी बड़ा बदलाव किया है. iPhone 17 Pro के Cosmic Orange और Deep Blue जैसे रंगों की जगह अब ज्यादा प्रीमियम और सॉफ्ट शेड्स देखने को मिल रहे हैं. Apple की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक iPhone 18 Pro चार रंगों में उपलब्ध है Burgundy, Glacier, Silver और Black.

Burgundy बना सबसे ज्यादा चर्चा में

इन चारों रंगों में Burgundy सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है. गहरे लाल और मैरून के बीच का ये शेड iPhone 18 Pro को बाकी मॉडल्स से अलग लुक देता है. लॉन्च से पहले भी Dark Cherry या Burgundy जैसे रंगों को लेकर काफी चर्चा थी और अब Apple ने इसे ऑफिशियल रूप से लाइनअप में शामिल कर दिया है.

अगर आप ऐसा iPhone चाहते हैं जो दूर से ही अलग नजर आए तो Burgundy सबसे आकर्षक ऑप्शन साबित हो सकता है. खासकर उन यूजर्स के लिए जो पिछले साल के Cosmic Orange से ज्यादा सॉफ्ट लेकिन फिर भी प्रीमियम रंग चाहते हैं.

Black की भी हुई वापसी

iPhone 18 Pro में Black की वापसी भी काफी खास है. iPhone 17 Pro में Apple ने ब्लैक या डार्क ग्रे ऑप्शन नहीं दिया था और Cosmic Orange, Deep Blue और Silver जैसे रंग पेश किए थे. अब कंपनी ने क्लासिक ब्लैक को फिर से Pro लाइनअप में शामिल किया है. ब्लैक उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो फोन को ज्यादा प्रोफेशनल और टाइमलेस लुक देना चाहते हैं. इसके अलावा ये रंग केस के साथ भी आसानी से मैच हो जाता है.

Glacier और Silver किसके लिए?

Glacier इस साल का एक नया और हल्का शेड है. इसका लुक काफी साफ-सुथरा और मॉडर्न है. ये उन यूजर्स को पसंद आ सकता है जो ब्लैक से हटकर कुछ हल्का लेकिन ज्यादा चमकीला रंग नहीं चाहते हैं. वहीं Silver Apple का क्लासिक ऑप्शन है. ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेंड के बजाय लंबे समय तक पसंद आने वाला न्यूट्रल कलर चाहते हैं. Apple ने इन चारों रंगों को iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए उपलब्ध कराया है.

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