Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro का कौन-सा रंग कर रहा सबसे ज्यादा ट्रेंड? जानें हर बात

iPhone 18 Pro का कौन-सा रंग कर रहा सबसे ज्यादा ट्रेंड? जानें हर बात

iPhone 18 Pro का नया Burgundy रंग लॉन्च के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसके अलावा Black, Silver और Glacier शेड भी मिलेंगे. जानें कौन-सा रंग बन रहा पसंदीदा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

Apple ने 9 सितंबर को अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज से पर्दा उठा दिया है. इस बार कंपनी ने डिजाइन के साथ-साथ फोन के कलर ऑप्शंस में भी बड़ा बदलाव किया है. iPhone 17 Pro के Cosmic Orange और Deep Blue जैसे रंगों की जगह अब ज्यादा प्रीमियम और सॉफ्ट शेड्स देखने को मिल रहे हैं. Apple की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक iPhone 18 Pro चार रंगों में उपलब्ध है Burgundy, Glacier, Silver और Black.

यह भी पढ़ें: 9 सितंबर को लॉन्च हुआ iPhone, 18 सितंबर से क्यों बिकेगा? जानें वजह

Burgundy बना सबसे ज्यादा चर्चा में

इन चारों रंगों में Burgundy सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है. गहरे लाल और मैरून के बीच का ये शेड iPhone 18 Pro को बाकी मॉडल्स से अलग लुक देता है. लॉन्च से पहले भी Dark Cherry या Burgundy जैसे रंगों को लेकर काफी चर्चा थी और अब Apple ने इसे ऑफिशियल रूप से लाइनअप में शामिल कर दिया है.

अगर आप ऐसा iPhone चाहते हैं जो दूर से ही अलग नजर आए तो Burgundy सबसे आकर्षक ऑप्शन साबित हो सकता है. खासकर उन यूजर्स के लिए जो पिछले साल के Cosmic Orange से ज्यादा सॉफ्ट लेकिन फिर भी प्रीमियम रंग चाहते हैं.

Black की भी हुई वापसी

iPhone 18 Pro में Black की वापसी भी काफी खास है. iPhone 17 Pro में Apple ने ब्लैक या डार्क ग्रे ऑप्शन नहीं दिया था और Cosmic Orange, Deep Blue और Silver जैसे रंग पेश किए थे. अब कंपनी ने क्लासिक ब्लैक को फिर से Pro लाइनअप में शामिल किया है. ब्लैक उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो फोन को ज्यादा प्रोफेशनल और टाइमलेस लुक देना चाहते हैं. इसके अलावा ये रंग केस के साथ भी आसानी से मैच हो जाता है.

Glacier और Silver किसके लिए?

Glacier इस साल का एक नया और हल्का शेड है. इसका लुक काफी साफ-सुथरा और मॉडर्न है. ये उन यूजर्स को पसंद आ सकता है जो ब्लैक से हटकर कुछ हल्का लेकिन ज्यादा चमकीला रंग नहीं चाहते हैं. वहीं Silver Apple का क्लासिक ऑप्शन है. ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेंड के बजाय लंबे समय तक पसंद आने वाला न्यूट्रल कलर चाहते हैं. Apple ने इन चारों रंगों को iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए उपलब्ध कराया है.

यह भी पढ़ें:

iPhone Duo पर Samsung ने कसा तंज, जानें क्या कहा!

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एपल का Foldable Phone लेने के लिए कितनी डाउन पेमेंट जरूरी? जानें डिटेल्स
एपल का Foldable Phone लेने के लिए कितनी डाउन पेमेंट जरूरी? जानें डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
$1299 वाला iPhone 18 Pro Max भारत में कितने का मिलेगा? 4 साल के डेटा से समझें
$1299 वाला iPhone 18 Pro Max भारत में कितने का मिलेगा? 4 साल के डेटा से समझें
टेक्नोलॉजी
कितने महंगे हैं iPhone के तीनों नए फोन, इसमें कितना आ जाएगा सोना?
कितने महंगे हैं iPhone के तीनों नए फोन, इसमें कितना आ जाएगा सोना?
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo पर Samsung ने कसा तंज, जानें क्या कहा!
iPhone Duo पर Samsung ने कसा तंज, जानें क्या कहा!
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Isha Rikhi ने कहा\- लव एंगल हुआ तो लड़के को राखी बांध दूंगी
Bigg Boss 20: Isha Rikhi ने कहा\- लव एंगल हुआ तो लड़के को राखी बांध दूंगी
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Embed widget