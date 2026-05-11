Apple Fans के लिए बड़ी खुशखबरी! पहली बार इतनी सस्ती हुई Apple Watch SE 3, देखकर नहीं होगा यकीन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Croma की सेल में Apple Watch SE 3 पर भारी छूट.

स्मार्टवॉच की प्रभावी कीमत 23,388 रुपये तक पहुंची.

बैंक ऑफर्स, कूपन से अतिरिक्त बचत का मौका.

iPhone, MacBook, iPad पर भी आकर्षक डील्स उपलब्ध.

Apple Watch SE3: Apple की स्मार्टवॉच खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए शानदार मौका सामने आया है. Croma ने अपनी Everything Apple Sale का दूसरा चरण शुरू कर दिया है जिसमें कई Apple डिवाइसेज पर भारी छूट और बैंक ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इस सेल में सबसे ज्यादा चर्चा Apple Watch SE 3 की कम हुई कीमत को लेकर हो रही है.

अब यह प्रीमियम स्मार्टवॉच पहले की तुलना में काफी सस्ते दाम में खरीदी जा सकती है. सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर चल रही है और इसमें iPhone, MacBook, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे कई प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

कितनी कम हुई Apple Watch SE 3 की कीमत?

Apple Watch SE 3 की शुरुआती कीमत पहले 25,900 रुपये थी लेकिन सेल ऑफर्स के बाद इसकी प्रभावी कीमत घटकर लगभग 23,388 रुपये तक पहुंच गई है. यानी ग्राहकों को इस स्मार्टवॉच पर सीधा फायदा मिल रहा है. हालांकि अंतिम कीमत शहर, स्टोर और उपलब्ध ऑफर्स के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है. ऐसे में खरीदारी करने से पहले ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफर जरूर चेक करना जरूरी माना जा रहा है.

बैंक ऑफर्स और Coupons से मिल रही अतिरिक्त बचत

इस सेल में सिर्फ सीधा डिस्काउंट ही नहीं बल्कि कई अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं. ग्राहक Coupons, बैंक ऑफर्स और Tata Neu Coins के जरिए और ज्यादा बचत कर सकते हैं. अगर कोई ग्राहक HDFC Tata Neu Card का इस्तेमाल करता है, तो कुछ Apple प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त छूट का फायदा भी मिल सकता है. इसके अलावा आसान EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं जिससे लोग बिना ज्यादा एकमुश्त रकम खर्च किए Apple डिवाइस खरीद पा रहे हैं.

सिर्फ Watch नहीं, दूसरे Apple प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर

इस सेल में केवल Apple Watch SE 3 ही नहीं, बल्कि दूसरे Apple प्रोडक्ट्स पर भी आकर्षक डील्स दी जा रही हैं. कुछ iPhone मॉडल्स एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट के बाद काफी कम कीमत में उपलब्ध हो रहे हैं. इसके अलावा MacBook Air, iPad और AirPods पर भी विशेष ऑफर्स और EMI बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. यही वजह है कि Apple यूजर्स के बीच यह सेल तेजी से चर्चा में आ गई है.

क्यों पसंद की जाती है Apple Watch SE 3?

Apple Watch SE 3 उन लोगों के लिए खास मानी जाती है जो प्रीमियम Smartwatch Experience चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते. इस स्मार्टवॉच में Fitness Tracking, Heart Rate Monitoring, Sleep Tracking और Apple Ecosystem का सपोर्ट मिलता है.

इसके अलावा इसकी Performance और यूजर इंटरफेस भी काफी स्मूद माना जाता है. जो लोग पहली बार Apple Watch खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए SE सीरीज को अक्सर Value for Money विकल्प माना जाता है क्योंकि इसमें जरूरी प्रीमियम फीचर्स अपेक्षाकृत कम कीमत में मिल जाते हैं.

Samsung Galaxy Watch 8 पर भी मिल रहा तगड़ा ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy Watch 8 पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. इस वॉच की असल कीमत 45,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये घड़ी यहां पर महज 27,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा आपको यहां पर कई बैंक ऑफर के साथ एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा जिससे घड़ी की कीमत और भी कम हो सकती है. इस वॉच में यूजर्स को कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे.

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