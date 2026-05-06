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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीईयरबड्स खरीदने से पहले रुकिए! इन 7 बातों को नहीं देखा तो पैसे हो सकते हैं बर्बाद

ईयरबड्स खरीदने से पहले रुकिए! इन 7 बातों को नहीं देखा तो पैसे हो सकते हैं बर्बाद

Earbuds: ईयरबड्स का मुख्य काम है अच्छा ऑडियो देना. इसलिए खरीदने से पहले उसकी साउंड क्वालिटी पर ध्यान दें.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 01:41 PM (IST)
Earbuds: ईयरबड्स का मुख्य काम है अच्छा ऑडियो देना. इसलिए खरीदने से पहले उसकी साउंड क्वालिटी पर ध्यान दें.

आज के समय में ईयरबड्स सिर्फ म्यूजिक सुनने का साधन नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं—चाहे कॉलिंग हो, गेमिंग या वर्कआउट. लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प हैं कि सही ईयरबड्स चुनना आसान नहीं होता. अगर आप भी नए ईयरबड्स लेने का सोच रहे हैं तो इन जरूरी बातों को जरूर ध्यान में रखें.

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ईयरबड्स का मुख्य काम है अच्छा ऑडियो देना. इसलिए खरीदने से पहले उसकी साउंड क्वालिटी पर ध्यान दें. बैलेंस्ड बेस, क्लियर वोकल्स और बिना डिस्टॉर्शन वाला साउंड बेहतर अनुभव देता है. अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो यह सबसे अहम फैक्टर है.
ईयरबड्स का मुख्य काम है अच्छा ऑडियो देना. इसलिए खरीदने से पहले उसकी साउंड क्वालिटी पर ध्यान दें. बैलेंस्ड बेस, क्लियर वोकल्स और बिना डिस्टॉर्शन वाला साउंड बेहतर अनुभव देता है. अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो यह सबसे अहम फैक्टर है.
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अगर आप भीड़भाड़ या ट्रैवल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाला ईयरबड्स लेना फायदेमंद रहेगा. यह फीचर बाहरी आवाज को कम करके आपको क्लियर ऑडियो देता है.
अगर आप भीड़भाड़ या ट्रैवल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाला ईयरबड्स लेना फायदेमंद रहेगा. यह फीचर बाहरी आवाज को कम करके आपको क्लियर ऑडियो देता है.
Published at : 06 May 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Earbuds TECH NEWS HINDI

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