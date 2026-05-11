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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18: कब होगी लॉन्चिंग से लेकर कैसा होगा कैमरा? लीक्स में सामने आ गई यह जानकारी

iPhone 18: कब होगी लॉन्चिंग से लेकर कैसा होगा कैमरा? लीक्स में सामने आ गई यह जानकारी

iPhone 18: ऐप्पल ने आईफोन 18 में कई बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है. इस आईफोन में कुछ अपग्रेड के साथ कुछ डाउनग्रेड भी देखने को मिल सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 May 2026 10:42 AM (IST)
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  • iPhone 18 को फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा, प्रो मॉडल्स पहले आएंगे।
  • डिस्प्ले में पुरानी OLED तकनीक का इस्तेमाल बैटरी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
  • रैम 8GB से बढ़कर 12GB हो सकती है, AI फीचर्स को मिलेगी गति।
  • कैमरा सेटअप वही रहेगा, सेल्फी कैमरा 24MP तक अपग्रेड हो सकता है।

iPhone 18: स्टैंडर्ड आईफोन ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होती है. भले ही ऐप्पल प्रो मॉडल्स में ज्यादा दमदार फीचर्स देती है, लेकिन ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड वेरिएंट ही खरीदते हैं. इस बार ऐप्पल के स्टैंडर्ड आईफोन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इसे अपग्रेड की बजाय डाउनग्रेड किया जा सकता है और इसकी लॉन्चिंग भी आगे खिसकाई गई है दरअसल, सितंबर में कंपनी फोल्डेबल आईफोन के साथ आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स मॉडल को लॉन्च करेगी. आईफोन 18 के लिए इंतजार थोड़ा लंबा होगा और इसे अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा. इसकी लॉन्चिंग में लंबा समय बाकी है, लेकिन लीक्स के जरिए इसके कई एक्सपेक्टेड फीचर्स सामने आ गए हैं. 

डिस्प्ले को किया जा सकता है डाउनग्रेड

iPhone 18 में 6.3 इंच का 120Hz ProMotion डिस्प्ले दिया जा सकता है. iPhone 17 में भी यह डिस्प्ले है, लेकिन अपकमिंग मॉडल में एक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है. ऐसे कयास हैं कि ऐप्पल इस बार सैमसंग का M12+ OLED मैटेरियल यूज करेगी. आईफोन 14 प्रो में भी यह टेक्नोलॉजी यूज हुई थी. इससे बैटरी एफिशिएंसी पर थोड़ा असर पड़ सकता है. इसे ब्राइटनेस लेवल अचीव करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होगी.

स्टैंडर्ड रह सकती है 12GB रैम

अपकमिंग iPhone 18 में सबसे बड़ा अपग्रेड रैम के तौर पर देखने को मिल सकता है. लीक्स के मुताबिक, ऐप्पल अपकमिंग मॉडल्स में 12GB रैम को स्टैंडर्ड रखना चाह रही है. करंट जनरेशन के आईफोन में 8GB रैम स्टैंडर्ड है. दरअसल, ऐप्पल एआई फीचर्स लाना चाहती है, जिसके लिए ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए ज्यादा चाहिए. हालांकि, मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज देखते हुए ऐसा होना काफी मुश्किल लग रहा है.

कैमरा 

आईफोन 18 का कैमरा सेटअप करंट मॉडल जैसा ही रह सकता है. इसके रियर में 48MP सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. प्रो मॉडल्स की तरह इसमें वेरिएबल अपर्चर नहीं मिलेगा. अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां भी अपडेट देखने को मिल सकती है. उम्मीद है कि ऐप्पल आईफोन 18 में 24MP का सेल्फी कैमरा जोड़ सकती है. 

चिपसेट के मामले में भी करना पड़ सकता है कॉम्प्रोमाइज

आईफोन 17 में जहां 5-कोर GPU वाला A19 चिपसेट लगा हुआ है, वहीं आईफोन 18 में 4-कोर GPU वाला चिपसेट मिलने की संभावना है. अगर ऐसा होता है तो यह परफॉर्मेंस के मामले में ऐप्पल के सबसे किफायती मॉडल iPhone 17e के बराबर आ जाएगा. 

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Published at : 11 May 2026 10:42 AM (IST)
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