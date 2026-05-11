तमिलनाडु की विजय कैबिनेट में कांग्रेस से कितने बनेंगे मंत्री? सामने आया राहुल गांधी का प्लान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेट्टी कजगम (TVK) सरकार के गठन के बाद कांग्रेस 55 साल बाद सरकार में वापसी करने के लिए तैयार है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया है, जिसके बदले में विजय ने कांग्रेस को सरकार में दो मंत्री पद देने का फैसला किया है.

चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान नई सरकार ने शपथ ली, जहां विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री बने. उनके साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नौ मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

TVK ने जीती 108 सीटें, कांग्रेस की 5

विजय के नेतृत्व में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी TVK पार्टी 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. हालांकि, पार्टी बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई, जिसके चलते विजय को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों का समर्थन मांगना पड़ा. डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (SPA) के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को केवल 5 सीटें ही मिल सकीं.

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सीटों की कम संख्या के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नेतृत्व द्वारा आयोजित कई विचार-विमर्शों के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया. टीवीके सरकार को CPI, CPI(M), IUML और VCK का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे विजय आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाने का दावा कर सके.

2006 में कांग्रेस ने जीती थीं 34 सीटें

तमिलनाडु में कांग्रेस का मंत्रिमंडल में प्रवेश राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां कई सरकारों में DMK की लंबे समय से सहयोगी होने के बावजूद पार्टी दशकों तक मंत्री पद से वंचित रही. 2006 में जब DMK ने कांग्रेस और PMK के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई तो कांग्रेस को 34 सीटें जीतने के बावजूद राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया.

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तमिलनाडु के लिए AICC के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिरीश चोडंकर ने पुष्टि की कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अभी जारी है. उन्होंने कहा, हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री तुरंत शपथ लें. मंत्रिमंडल में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है. अंतिम निर्णय दिल्ली में नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, मेलूर विधायक पी. विश्वनाथन और किल्लियूर विधायक एस. राजेश कुमार मंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं.