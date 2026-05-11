Instagram से हट गया एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन, चैटिंग में फुल प्राइवेसी चाहिए तो ट्राई करें ये ऐप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंस्टाग्राम ने 8 मई से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन (E2EE) बंद कर दिया है।

अब व्हाट्सऐप, एक्सचैट, सेशन और सिग्नल जैसे ऐप्स दे रहे सुरक्षा।

व्हाट्सऐप, एक्सचैट, सेशन एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग की सुविधा देते हैं।

सिग्नल और टेलीग्राम (सीक्रेट चैट) भी निजी संचार के विकल्प हैं।

End-To-End Encrypted Messaging Apps: Instagram पर अब आपके भेजे मैसेज प्राइवेट नहीं हैं. यानी सेंडर और रिसीवर के अलावा अब कंपनी भी इन मैसेज को एक्सेस कर सकती है. दरअसल, 8 मई से इंस्टाग्राम पर एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन (E2EE) बंद हो गया है. इसका मतलब है कि अब जरूरत पड़ने पर इंस्टाग्राम आपके मैसेज का कंटेट देख सकती है. ऐसी स्थिति में अगर आप चैटिंग के लिए सिक्योर और प्राइवेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो कई दूसरे ऐप्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करवाती है. आइए इनकी लिस्ट पर एक नजर मार लेते हैं.

WhatsApp- मेटा ने भले ही इंस्टाग्राम से E2EE सपोर्ट खत्म कर दिया है, लेकिन कंपनी के दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर मैसेज अभी भी एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है. इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके मैसेज के कंटेट को एक्सेस नहीं कर सकता. कंपनी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म पर भेजे गए सारे मैसेज एनक्रिप्टेड होते है. हालांकि, एलन मस्क समेत कई लोग इसके एनक्रिप्शन पर सवाल उठा चुके हैं.

XChat- Elon Musk की XChat भी E2EE देती है. पिछले महीने ही iOS के लिए इसकी डेडिकेटिड ऐप लॉन्च हुई है. इसके अलावा इसे एक्स प्लेटफॉर्म से भी एक्सेस किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि इस ऐप पर आपके मैसज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं और और इस पर कोई एड या ट्रैकिंग नहीं होगी. इस पर हर यूजर के लिए मैसेज डिलीट और एडिट करने का ऑप्शन मिलता है.

Session- मैसेजिंग के दौरान प्राइवेसी के लिए सेशन ऐप भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह एक एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड मैसेंजर है और यह यूजर का प्राइवेट डेटा कलेक्ट नहीं करता है, जिससे डेटा लीक की भी चिंता नहीं रहती. इसकी खास बात है कि इस पर आप बिना मोबाइल नंबर के भी अकाउंट बना सकते है. इस पर मेटाडेटा भी स्टोर नहीं होता, जिससे मैसेज या यूजर को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.

Signal- कई लोग प्राइवेट चैटिंग के लिए Signal पर खूब भरोसा करते हैं. इसकी एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी भी व्हाट्सऐप जैसी है, लेकिन अभी तक इसकी सिक्योरिटी पर कोई सवाल नहीं उठे हैं. इस पर मैसेज और कॉल सब कुछ एनक्रिप्टेड है. यह ऐप एडवरटाइजिंग के लिए कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती.

Telegram- प्राइवेट चैटिंग के लिए टेलीग्राम को भी यूज किया जा सकता है. इस पर रेगुलर चैट के लिए स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन है, लेकिन अगर कोई यूजर सीक्रेट चैट का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसके मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड हो जाते हैं.

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