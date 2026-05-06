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Instagram पर खतरे की घंटी? हट रहा है End-to-End Encryption, अब क्या आपके प्राइवेट चैट्स भी नहीं रहेंगे सुरक्षित
Instagram End-To-End Encryption: अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले के मैसेज और मीडिया का क्या होगा, तो राहत की बात यह है कि उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा.
Instagram ने अपनी मैसेजिंग सिस्टम में एक अहम बदलाव करने का फैसला लिया है जो यूज़र्स की प्राइवेसी से सीधे जुड़ा हुआ है. अब प्लेटफॉर्म पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) वाले डायरेक्ट मैसेज का सपोर्ट हटाया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि जो लोग इस फीचर के जरिए ज्यादा सुरक्षित चैटिंग करते थे उन्हें आगे दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं जैसे WhatsApp.
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Published at : 06 May 2026 07:20 PM (IST)
Tags :Instagram TECH NEWS HINDI
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