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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीInstagram पर खतरे की घंटी? हट रहा है End-to-End Encryption, अब क्या आपके प्राइवेट चैट्स भी नहीं रहेंगे सुरक्षित

Instagram पर खतरे की घंटी? हट रहा है End-to-End Encryption, अब क्या आपके प्राइवेट चैट्स भी नहीं रहेंगे सुरक्षित

Instagram End-To-End Encryption: अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले के मैसेज और मीडिया का क्या होगा, तो राहत की बात यह है कि उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 07:20 PM (IST)
Instagram End-To-End Encryption: अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले के मैसेज और मीडिया का क्या होगा, तो राहत की बात यह है कि उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा.

Instagram ने अपनी मैसेजिंग सिस्टम में एक अहम बदलाव करने का फैसला लिया है जो यूज़र्स की प्राइवेसी से सीधे जुड़ा हुआ है. अब प्लेटफॉर्म पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) वाले डायरेक्ट मैसेज का सपोर्ट हटाया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि जो लोग इस फीचर के जरिए ज्यादा सुरक्षित चैटिंग करते थे उन्हें आगे दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं जैसे WhatsApp.

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कंपनी ने साफ कर दिया है कि 8 मई 2026 के बाद Instagram पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स का फीचर काम नहीं करेगा. यानी इस तारीख के बाद आप इस सिक्योरिटी लेयर के साथ मैसेजिंग नहीं कर पाएंगे. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन यूज़र्स ने इस फीचर का इस्तेमाल किया है, उन्हें अपने पुराने डेटा को सुरक्षित रखने का मौका दिया जाएगा.
कंपनी ने साफ कर दिया है कि 8 मई 2026 के बाद Instagram पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स का फीचर काम नहीं करेगा. यानी इस तारीख के बाद आप इस सिक्योरिटी लेयर के साथ मैसेजिंग नहीं कर पाएंगे. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन यूज़र्स ने इस फीचर का इस्तेमाल किया है, उन्हें अपने पुराने डेटा को सुरक्षित रखने का मौका दिया जाएगा.
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अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले के मैसेज और मीडिया का क्या होगा, तो राहत की बात यह है कि उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा. Meta यूज़र्स को एक तरीका उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने एन्क्रिप्टेड चैट्स और उनसे जुड़ी फाइल्स को सेव कर सकें. लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आपका ऐप लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो. संभव है कि इस फीचर को लेकर नोटिफिकेशन धीरे-धीरे यूज़र्स तक पहुंचे खासकर डेडलाइन के करीब.
अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले के मैसेज और मीडिया का क्या होगा, तो राहत की बात यह है कि उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा. Meta यूज़र्स को एक तरीका उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने एन्क्रिप्टेड चैट्स और उनसे जुड़ी फाइल्स को सेव कर सकें. लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आपका ऐप लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो. संभव है कि इस फीचर को लेकर नोटिफिकेशन धीरे-धीरे यूज़र्स तक पहुंचे खासकर डेडलाइन के करीब.
Published at : 06 May 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
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