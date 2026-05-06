Instagram पर खतरे की घंटी? हट रहा है End-to-End Encryption, अब क्या आपके प्राइवेट चैट्स भी नहीं रहेंगे सुरक्षित

अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले के मैसेज और मीडिया का क्या होगा, तो राहत की बात यह है कि उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा. Meta यूज़र्स को एक तरीका उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने एन्क्रिप्टेड चैट्स और उनसे जुड़ी फाइल्स को सेव कर सकें. लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आपका ऐप लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो. संभव है कि इस फीचर को लेकर नोटिफिकेशन धीरे-धीरे यूज़र्स तक पहुंचे खासकर डेडलाइन के करीब.