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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन के यूज से बदल रही आपकी बॉडी, नुकसान से ऐसे बचें

स्मार्टफोन के यूज से बदल रही आपकी बॉडी, नुकसान से ऐसे बचें

Smartphone Impact on Body: स्मार्टफोन के लगातार इस्तेमाल से मेंटल हेल्थ के साथ-साथ फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है. लगातार फोन यूज करने से गर्दन, सिर और पीठ में दर्द होने लगता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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  • फोन का अत्यधिक उपयोग शरीर में कई समस्याएँ पैदा करता है।
  • गर्दन झुकाकर उपयोग से नेक सिंड्रोम; आँखों पर सूखापन, सूजन होती है।
  • सही पॉस्चर अपनाएं और फोन का उपयोग कम करें।

Smartphone Impact on Body: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक फोन हमारे हाथ में रहता है. लगातार फोन यूज करने के कई नुकसान हैं और यह हमारी बॉडी पर हमारी सोच से भी ज्यादा असर डालता है. यहां बात सोशल मीडिया पर डूमस्क्रॉलिंग के कारण मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की नहीं हो रही है. असल में आप फोन को कैसे यूज कर रहे हैं, इससे भी आपके शरीर पर असर पड़ता है. मेंटल हेल्थ के साथ-साथ फोन का लगातार यूज हमारी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है. इसका असर देखने को भी मिल रहा है और लोग लगातार बदन दर्द, सिर दर्द और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षणों का अकसर जिक्र करते हैं. इन सबके पीछे फोन का हाथ है. 

दर्द का कारण बन रहा है फोन

आपके स्मार्टफोन यूज करने के तरीके से शरीर में कई बदलाव होते हैं और ये दर्द का कारण बन सकते हैं. डॉक्टरों ने फोन यूज करने और इसके कारण शरीर पर पड़ने वाला असर को "फोन बॉडी" टर्म दी है. पिछले साल आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका में लोग फोन पर रोजाना औसतन 5 घंटे 16 मिनट का समय व्यतीत कर रहे हैं. ऐसे में अगर शरीर में दर्द या दूसरी दिक्कतें होती हैं तो हैरान नहीं होना चाहिए. फोन यूज करते समय लोग अपना पॉश्चर ठीक नहीं रखते हैं. इस कारण गर्दन, कंधे, अगूंठे, आंखों, पीठ और कोहनी में दर्द होना आम बात है.
स्मार्टफोन के यूज से बदल रही आपकी बॉडी, नुकसान से ऐसे बचें

गर्दन पर ज्यादा असर

दिन में कई घंटे फोन यूज करने वाले लोगों को अकसर गर्दन में दर्द की शिकायत होती है. दरअसल, फोन यूज करते समय लोग गर्दन झुकाकर रखते हैं. लगातार इस एंगल पर रहने के गर्दन में दर्द होने लगता है. यह समस्या इतनी आम है कि इसे बकायदा नेक सिंड्रोम नाम दिया गया है. इससे न सिर्फ आपकी गर्दन पर असर पड़ता है बल्कि यह रीढ़ की हड्डी पर भी दबाव डालता है. जब आप आगे झुककर फोन यूज करते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर करीब 20-22 किलोग्राम भार पड़ता है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर लगातार ऐसा किया जाए तो यह बड़ी समस्या बन सकती है.

आंखों के लिए हानिकारक है फोन का ज्यादा इस्तेमाल

आंखों पर फोन के लगातार इस्तेमाल से होने वाला नुकसान किसी से छिपा नहीं है. ज्यादातर लोग फोन को बिल्कुल आंखों के पास रखकर यूज करते हैं, जिससे कई नुकसान होते हैं. ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों में ड्राईनेस होना, आंखों से पानी बहना और सूजन जैसी दिक्कत होने लगती है. अगर ये दिक्कतें लंबे समय तक जारी रहती है तो विजन पर भी असर पड़ता है. इसलिए फोन को आंखों से दूर करके यूज करने की सलाह दी जाती है. 

क्या हैं इन दिक्कतों से बचाव के तरीके?
स्मार्टफोन के यूज से बदल रही आपकी बॉडी, नुकसान से ऐसे बचें

डॉक्टरों का कहना है कि स्मार्टफोन यूज करने के कारण लोगों का पॉश्चर खराब हो गया है. लोग इसी पॉश्चर के साथ अब उठ-बैठ रहे हैं. अगर कंप्यूटर की बात करें तो मॉनिटर को थोड़ा हाइट पर रखकर या चेयर पर सीधा बैठकर इस समस्या से बचा सकता है, लेकिन फोन के मामले में ऐसा नहीं है. इसलिए कुछ तरीके अपनाकर पॉश्चर भी ठीक किया जा सकता है और बदन दर्द जैसी तकलीफों से भी बचाव किया जा सकता है.

- फोन को आई लेवल या इससे ऊपर रखें. इससे गर्दन झुकी हुई नहीं रहेगी.
- गर्दन और पीठ की मालिश कर भी दर्द कम किया जा सकता है.
- अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज भी आपको बदन दर्द से बचा सकती है. 
- इन दिक्कतों से बचने का सबसे सही तरीका फोन का कम इस्तेमाल करना है. 
- फोन को छोड़कर आउटडोर एक्टिविटी में अपना ज्यादा समय लगाएं.
- वॉक या रनिंग पर जाते समय फोन साथ न लेकर जाएं. इससे स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी.
- सोने से पहले फोन इस्तेमाल करने की आदत से बचें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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