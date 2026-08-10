ChatGPT या Claude? दोनों में क्या है फर्क, जानें किसे इस्तेमाल करना आसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चैटजीपीटी वॉयस मोड, इमेज जनरेशन में प्रमुख है।

Claude Vs ChatGPT: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में काफी तेजी से एडवांस लेवल में पहुंच रहा है. देश में भी अब कई सारे एआई चैटबॉट मौजूद हैं जो लोगों के काम को आसान बनाने का काम कर रहे हैं. ज्यादातर लोग अब अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई का मदद लेते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि एआई की दुनिया में ओपनएआई का चैटजीपीटी काफी चर्चित नाम है. इसी के साथ क्लाउड एआई भी इसको कड़ी टक्कर देता है. लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि इन दोनों एआई चैटबॉट में क्या अंतर है और दोनों के काम करने में क्या फर्क है.

क्या Claude, ChatGPT से ज्यादा सटीक है

AI मॉडल की सटीकता को आंकना आसान नहीं होता है. किसी भी एआई मॉडल का रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा एआई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे किस तरह के प्राप्म्ट दिया गया है.

दिए गए AA-Omniscience Accuracy benchmark के अनुसार, फ्लैगशिप मॉडल की तुलना में Claude Fable 5 (Max) ने करीब 61 प्रतिशत स्कोर हासिल किया है जबकि GPT 5.6 Sol (Max) का स्कोर लगभग 59 प्रतिशत रहा है. हालांकि, नॉर्मल यूजर्स को डेली के इस्तेमाल में इस अंतर को समझना कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है.

रोजमर्रा के काम में ज्यादा अंतर नहीं

जानकारी के अनुसार, अगर आप AI का इस्तेमाल नॉर्मल सवाल पूछने, ईमेल या आर्टिकल लिखने, किसी डॉक्यूमेंट का समरी निकालने या कोड तैयार करने के लिए करते हैं तो Claude और ChatGPT दोनों ही आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकते हैं.

दोनों प्लेटफॉर्म में ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो नॉर्मल यूजर से लेकर डेवलपर्स तक के काम आ सकते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे आपका काम ज्यादा खास और मुश्किल होता जाता है वैसे ही दोनों के काम करने के बीच का अंतर भी साफ दिखाई देने लगता है.

Claude में ऐसे कौन से फीचर्स हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Claude और ChatGPT के इस्तेमाल का तरीका भी अलग-अलग नजर आता है. Anthropic Economic Index की मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, Claude की करीब 42 प्रतिशत बातचीत पर्सनल इस्तेमाल के लिए होता है वहीं, 45 प्रतिशत काम से जुड़ी थी. बाकी बातचीत पढ़ाई से संबंधित थी.

Anthropic का Claude Cowork भी काफी काम का फीचर है. इसके जरिए यूजर कई knowledge-based tasks AI को सौंप सकता है. फाइलों को मैनेज करने जैसे काम भी इससे किए जा सकते हैं.

इसके अलावा Claude में Skills नाम का फीचर भी मौजूद है. इसके जरिए यूजर खास कमांड्स का एक सेट तैयार कर सकता है और बातचीत के दौरान जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सकता है.

AI का Hallucination क्या है

आपको बता दें कि AI की सटीकता को चेक करते समय केवल सही जवाब देना ही जरूरी नहीं होता है बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि जब मॉडल को किसी सवाल का जवाब नहीं पता हो तो वह गलत जानकारी तो नहीं बना देता.

AI की ओर से तथ्य को बनाकर पेश करने की समस्या को Hallucination कहा जाता है. AA-Omniscience Hallucination Rate benchmark में अगर इसका स्कोर कम है तो एआई मॉडल को बेहतर माना जाता है.

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक Claude Fable 5 का स्कोर 55 प्रतिशत था जबकि ChatGPT 5.6 Sol का स्कोर 89 प्रतिशत रहा. मिड-टियर मॉडल में भी Claude Sonnet 5 का स्कोर 37 प्रतिशत और ChatGPT 5.6 Terra का 85 प्रतिशत बताया गया है. इस लिहाज से hallucination को लेकर Claude ज्यादा आगे निकल चुका है.

Claude Artifacts की खासियत

जानकारी के लिए बता दें कि Claude Artifacts भी इस एआई मॉडल का एक जरूरी फीचर है. ये कोड, HTML वेबसाइट, React components, diagrams और दूसरे interactive visual elements तैयार कर सकता है. इन तैयार किए गए Artifacts को वेब पर शेयर भी किया जा सकता है.

वहीं, दूसरी तरफ, ChatGPT में भी Skills जैसे फीचर्स मौजूद हैं लेकिन इसका इस्तेमाल Claude से अलग तरीके से होता है. ChatGPT की Skills से Codex और API से जुड़े इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं जबकि Claude की Skills को Chat, Claude Cowork और Claude Code में इस्तेमाल किया जा सकता है.

ChatGPT की किन चीजों में बढ़त है

आपको बता दें कि कुछ मामलों में ChatGPT का एक्सपीरिएंस ज्यादा बेहतर नजर आता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण Voice Mode है. ChatGPT की आवाज ज्यादा नैचुरल महसूस होती है और बातचीत के दौरान यूजर बीच में बोलकर AI को रोक भी सकता है.

इसके अलावा Advanced Voice Mode में लाइव वीडियो के जरिए रियल-टाइम मदद भी ली जा सकती है. बता दें कि यूजर किसी समस्या को कैमरे के सामने दिखाकर AI से उसके बारे में पूछा भी सकता है.

ChatGPT का एक और बड़ा फायदा इसका image generation फीचर है. ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर फोटो जैसी तस्वीरें तैयार कर सकता है. वहीं Claude diagrams, charts और interactive visuals तैयार करने पर ज्यादा फोकस करता है.

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