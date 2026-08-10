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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका में 12 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू, ये गजब का फैक्ट आपके होश उड़ा देगा

श्रीलंका में 12 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू, ये गजब का फैक्ट आपके होश उड़ा देगा

IND vs SL Test Series 2026: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएग. गौतम गंभीर के सामने एक और टेंशन ये है कि टीम के 12 खिलाड़ियों के पास श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं है!

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा. ये मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो भी टीम क्लीन स्वीप करेगी वो टॉप-4 में आ सकती है. बेशक ऑन पेपर टीम इंडिया मजबूत है, लेकिन वर्तमान टीम को देखते हुए इसे अनुभवहीन कहना गलत नहीं होगा. खासकर श्रीलंका में, क्योंकि भारतीय स्क्वॉड में शामिल 15 में से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहले श्रीलंका में कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला. हां, कुछ खिलाड़ियों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच श्रीलंका में खेले हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं. इसमें कप्तान शुभमन गिल का भी नाम है.

सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों ने श्रीलंका में पहले खेला है टेस्ट

भारतीय स्क्वॉड में शामिल सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने इससे पहले श्रीलंका में टेस्ट खेले हैं. केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को छोड़कर टीम के किसी खिलाड़ी ने श्रीलंका में पहले कोई टेस्ट नहीं खेला है. राहुल ने श्रीलंका में 5 टेस्ट खेले हैं, जिनकी 8 पारियों में 268 रन बनाए हैं. वह श्रीलंका में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं.

रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका में 2 टेस्ट खेले हैं, जिनमें खेली 2 पारियों में 85 रन बनाए. एक पारी में वह 70 रन बनाकर नाबाद रहे थे. 4 पारियों में उनके नाम 13 विकेट हैं, उन्होंने यहाँ एक बार एक पारी में 5 विकेट लिए थे. कुलदीप यादव ने सिर्फ 1 टेस्ट खेला है, जिसमे उन्होंने कुल 5 विकेट लिए थे.

50 टेस्ट मैच खेल चुके ऋषभ पंत ने भी कभी श्रीलंका में कोई टेस्ट नहीं खेला. पंत ने भारत के बाद सर्वाधिक टेस्ट इंग्लैंड (13) और फिर ऑस्ट्रेलिया (12) में खेले हैं.

यह भी पढ़ें- 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, दूसरे नंबर पर भारतीय

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टेस्ट स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

 

भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (टेस्ट में)
भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (टेस्ट में)

श्रीलंका को उनके घर पर कम नहीं आंका जा सकता. श्रीलंका ने भारत के खिलाफ कुल 7 टेस्ट जीते हैं और सभी अपने घर पर. पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 अगस्त और दूसरा सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में 23 अगस्त से खेला जाएगा. दोनों टेस्ट भारतीय समयनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.

यह भी पढ़ें- प्लेइंग इलेवन में कैसे फिट बैठेंगे सरफराज खान, कौन होगा बाहर?

IND vs SL टेस्ट का लाइव प्रसारण कहां?

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. सोनी लिव एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Aug 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
India Test Squad IND Vs SL Test Series India Vs Sri Lanka Test Series INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
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