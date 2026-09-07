UPI Payment करते हैं? ये 6 Security Tips जरूर जानें

UPI फ्रॉड में Request Money का भी इस्तेमाल किया जाता है. कई बार स्कैमर्स पैसे भेजने के नाम पर रिक्वेस्ट भेज देते हैं. ध्यान रखें कि पैसे पाने के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए किसी अनजान रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करें.