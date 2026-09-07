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UPI Payment करते हैं? ये 6 Security Tips जरूर जानें
UPI Payment ने पैसे भेजना जितना आसान बनाया है, उतना ही डिजिटल फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है, लेकिन कुछ जरूरी Security Tips और UPI ऐप की सही Settings की मदद से आप पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.
आज के दौर में UPI ने पैसे भेजने और पेमेंट करने का तरीका बेहद आसान बना दिया है. कुछ सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है, उसी के साथ UPI फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है. फर्जी कॉल, संदिग्ध मैसेज और गलत लिंक के जरिए स्कैमर्स लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. कई बार तो यूजर को यह भी पता नहीं चलता कि उसके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं. हालांकि थोड़ी सावधानी और UPI ऐप की कुछ जरूरी सेटिंग्स का सही इस्तेमाल करके इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि UPI Payment फ्रॉड से बचने की सिक्योरिटी टिप्स क्या हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 09:36 AM (IST)
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