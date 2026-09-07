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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUPI Payment करते हैं? ये 6 Security Tips जरूर जानें

UPI Payment करते हैं? ये 6 Security Tips जरूर जानें

UPI Payment ने पैसे भेजना जितना आसान बनाया है, उतना ही डिजिटल फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है, लेकिन कुछ जरूरी Security Tips और UPI ऐप की सही Settings की मदद से आप पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 07 Sep 2026 09:36 AM (IST)
UPI Payment ने पैसे भेजना जितना आसान बनाया है, उतना ही डिजिटल फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है, लेकिन कुछ जरूरी Security Tips और UPI ऐप की सही Settings की मदद से आप पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.

आज के दौर में UPI ने पैसे भेजने और पेमेंट करने का तरीका बेहद आसान बना दिया है. कुछ सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है, उसी के साथ UPI फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है. फर्जी कॉल, संदिग्ध मैसेज और गलत लिंक के जरिए स्कैमर्स लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. कई बार तो यूजर को यह भी पता नहीं चलता कि उसके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं. हालांकि थोड़ी सावधानी और UPI ऐप की कुछ जरूरी सेटिंग्स का सही इस्तेमाल करके इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि UPI Payment फ्रॉड से बचने की सिक्योरिटी टिप्स क्या हैं.

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UPI PIN को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर न करें. 1234 जैसे आसान नंबर या जन्मतिथि को PIN बनाने से बचें. इसके साथ ही UPI ऐप में App Lock जरूर ऑन रखें. इसके लिए PIN, fingerprint या face unlock का इस्तेमाल किया जा सकता है.
UPI PIN को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर न करें. 1234 जैसे आसान नंबर या जन्मतिथि को PIN बनाने से बचें. इसके साथ ही UPI ऐप में App Lock जरूर ऑन रखें. इसके लिए PIN, fingerprint या face unlock का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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UPI फ्रॉड में Request Money का भी इस्तेमाल किया जाता है. कई बार स्कैमर्स पैसे भेजने के नाम पर रिक्वेस्ट भेज देते हैं. ध्यान रखें कि पैसे पाने के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए किसी अनजान रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करें.
UPI फ्रॉड में Request Money का भी इस्तेमाल किया जाता है. कई बार स्कैमर्स पैसे भेजने के नाम पर रिक्वेस्ट भेज देते हैं. ध्यान रखें कि पैसे पाने के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए किसी अनजान रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करें.
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UPI से होने वाले हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिलना जरूरी है. इसलिए SMS और ऐप नोटिफिकेशन दोनों ऑन रखें. इससे किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता समय पर चल सकता है.
UPI से होने वाले हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिलना जरूरी है. इसलिए SMS और ऐप नोटिफिकेशन दोनों ऑन रखें. इससे किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता समय पर चल सकता है.
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अपनी जरूरत के हिसाब से UPI की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट तय करें. अगर कभी फ्रॉड होता भी है, तो इससे संभावित नुकसान को सीमित रखने में मदद मिल सकती है.
अपनी जरूरत के हिसाब से UPI की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट तय करें. अगर कभी फ्रॉड होता भी है, तो इससे संभावित नुकसान को सीमित रखने में मदद मिल सकती है.
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अगर कोई व्यक्ति कॉल करके स्क्रीन शेयर करने या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहे, तो ऐसा न करें. ऐसे ऐप्स के जरिए फोन का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है.
अगर कोई व्यक्ति कॉल करके स्क्रीन शेयर करने या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहे, तो ऐसा न करें. ऐसे ऐप्स के जरिए फोन का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है.
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पैसे भेजने से पहले UPI ID और नाम जरूर चेक करें. जहां verified merchant या trusted badge दिखाई दे, वहां भी जानकारी को ध्यान से देखें. साथ ही पब्लिक Wi-Fi पर UPI ट्रांजैक्शन करने से बचें और मोबाइल डेटा या सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करें.
पैसे भेजने से पहले UPI ID और नाम जरूर चेक करें. जहां verified merchant या trusted badge दिखाई दे, वहां भी जानकारी को ध्यान से देखें. साथ ही पब्लिक Wi-Fi पर UPI ट्रांजैक्शन करने से बचें और मोबाइल डेटा या सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करें.
Published at : 07 Sep 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Technology Digital Payments UPI Payment

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