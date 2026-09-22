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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle Maps की ये Setting तुरंत करें OFF! वरना हर कदम का Location होता रहेगा ट्रैक

Google Maps की ये Setting तुरंत करें OFF! वरना हर कदम का Location होता रहेगा ट्रैक

Google Maps की एक सेटिंग बंद करके आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री को ज्यादा प्राइवेट रख सकते हैं. जानिए कौन-सी सेटिंग तुरंत OFF करनी चाहिए.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 22 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Google Maps की एक सेटिंग बंद करके आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री को ज्यादा प्राइवेट रख सकते हैं. जानिए कौन-सी सेटिंग तुरंत OFF करनी चाहिए.

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी लोकेशन से जुड़ी कई जानकारी सेव करता है. Maps का Timeline फीचर भी यूजर के घूमने-फिरने की जगहों का रिकॉर्ड रख सकता है. यह फीचर कई बार पुरानी जगह, रेस्टोरेंट या किसी ट्रिप को याद करने में काम आता है लेकिन प्राइवेसी को लेकर चिंतित यूजर्स इसे बंद करना चाहते हैं. Google Maps की Location History को बंद करना काफी आसान है.

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Google Maps का Timeline फीचर आपके फोन की लोकेशन से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके उन जगहों का रिकॉर्ड तैयार करता है जहां आप गए हैं. इससे यूजर बाद में अपनी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री और विजिट की गई जगहों को देख सकता है. हालांकि, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री सेव हो तो इस फीचर को बंद किया जा सकता है.
Google Maps का Timeline फीचर आपके फोन की लोकेशन से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके उन जगहों का रिकॉर्ड तैयार करता है जहां आप गए हैं. इससे यूजर बाद में अपनी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री और विजिट की गई जगहों को देख सकता है. हालांकि, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री सेव हो तो इस फीचर को बंद किया जा सकता है.
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Google ने Location History के स्टोरेज सिस्टम में भी बदलाव किया है और Timeline डेटा को डिवाइस पर स्टोर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. हालांकि, प्राइवेसी के लिहाज से यूजर के पास इसे बंद करने का ऑप्शन मौजूद है.
Google ने Location History के स्टोरेज सिस्टम में भी बदलाव किया है और Timeline डेटा को डिवाइस पर स्टोर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. हालांकि, प्राइवेसी के लिहाज से यूजर के पास इसे बंद करने का ऑप्शन मौजूद है.
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सबसे पहले अपने फोन में Google Maps ऐप खोलें. इसके बाद सर्च बार के दाईं ओर दिखाई देने वाली अपनी Profile Picture पर टैप करें. अब यहां Your Timeline ऑप्शन दिखाई देगा. इसे ओपन करें. इसके बाद स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर टैप करें और Location and privacy settings में जाएं.
सबसे पहले अपने फोन में Google Maps ऐप खोलें. इसके बाद सर्च बार के दाईं ओर दिखाई देने वाली अपनी Profile Picture पर टैप करें. अब यहां Your Timeline ऑप्शन दिखाई देगा. इसे ओपन करें. इसके बाद स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर टैप करें और Location and privacy settings में जाएं.
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अब Timeline ऑप्शन चुनें. यहां आपको Location History को बंद करने से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे. अगर आप केवल आगे की Location History सेव होने से रोकना चाहते हैं तो Turn off चुन सकते हैं. वहीं, अगर आप पहले से सेव की गई Location History को भी हटाना चाहते हैं तो Turn off and delete activity ऑप्शन चुनें.
अब Timeline ऑप्शन चुनें. यहां आपको Location History को बंद करने से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे. अगर आप केवल आगे की Location History सेव होने से रोकना चाहते हैं तो Turn off चुन सकते हैं. वहीं, अगर आप पहले से सेव की गई Location History को भी हटाना चाहते हैं तो Turn off and delete activity ऑप्शन चुनें.
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अगर आप Location History पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते तो Google Maps में Auto-delete का ऑप्शन भी मिलता है. इसके जरिए पुरानी लोकेशन एक्टिविटी को अपने आप डिलीट किया जा सकता है. उपलब्ध ऑप्शनों में 3 महीने, 18 महीने और 36 महीने से पुरानी एक्टिविटी को हटाने का ऑप्शन शामिल रहता है.
अगर आप Location History पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते तो Google Maps में Auto-delete का ऑप्शन भी मिलता है. इसके जरिए पुरानी लोकेशन एक्टिविटी को अपने आप डिलीट किया जा सकता है. उपलब्ध ऑप्शनों में 3 महीने, 18 महीने और 36 महीने से पुरानी एक्टिविटी को हटाने का ऑप्शन शामिल रहता है.
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आपको बता दें कि एक जरूरी बात यह है कि Timeline की ये सेटिंग डिवाइस-स्पेसिफिक हो सकती है. यानी अगर आप Google Maps को किसी दूसरे फोन या टैबलेट पर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी इन सेटिंग्स को अलग से चेक करना पड़ता है. जरूरत पड़ने पर इसी सेक्शन से Timeline डेटा को एक्सपोर्ट या किसी खास समय का डेटा डिलीट भी किया जा सकता है.
आपको बता दें कि एक जरूरी बात यह है कि Timeline की ये सेटिंग डिवाइस-स्पेसिफिक हो सकती है. यानी अगर आप Google Maps को किसी दूसरे फोन या टैबलेट पर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी इन सेटिंग्स को अलग से चेक करना पड़ता है. जरूरत पड़ने पर इसी सेक्शन से Timeline डेटा को एक्सपोर्ट या किसी खास समय का डेटा डिलीट भी किया जा सकता है.
Published at : 22 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI

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