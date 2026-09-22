Google Maps की ये Setting तुरंत करें OFF! वरना हर कदम का Location होता रहेगा ट्रैक

आपको बता दें कि एक जरूरी बात यह है कि Timeline की ये सेटिंग डिवाइस-स्पेसिफिक हो सकती है. यानी अगर आप Google Maps को किसी दूसरे फोन या टैबलेट पर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी इन सेटिंग्स को अलग से चेक करना पड़ता है. जरूरत पड़ने पर इसी सेक्शन से Timeline डेटा को एक्सपोर्ट या किसी खास समय का डेटा डिलीट भी किया जा सकता है.