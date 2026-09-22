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Google Maps की ये Setting तुरंत करें OFF! वरना हर कदम का Location होता रहेगा ट्रैक
Google Maps की एक सेटिंग बंद करके आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री को ज्यादा प्राइवेट रख सकते हैं. जानिए कौन-सी सेटिंग तुरंत OFF करनी चाहिए.
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी लोकेशन से जुड़ी कई जानकारी सेव करता है. Maps का Timeline फीचर भी यूजर के घूमने-फिरने की जगहों का रिकॉर्ड रख सकता है. यह फीचर कई बार पुरानी जगह, रेस्टोरेंट या किसी ट्रिप को याद करने में काम आता है लेकिन प्राइवेसी को लेकर चिंतित यूजर्स इसे बंद करना चाहते हैं. Google Maps की Location History को बंद करना काफी आसान है.
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Published at : 22 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Tags :GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
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