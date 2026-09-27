'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान

'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर हमें गांधी जयंती के दिन विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, तो फिर से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चुनाव आयोग (ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवादों को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति न दिए जाने के बाद बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि अगर हमें गांधी जयंती के दिन विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, तो फिर हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे.
अभिजीत दीपके ने X पोस्ट में क्या कहा?
उन्होंने रविवार (27 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में महात्मा गांधी की तस्वीर साझा की और पोस्ट में लिखा, ‘जरूरी सूचना! मुंबई पुलिस ने हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मतदान करने के अधिकार के बाद अब हमसे विरोध जताने का अधिकार भी छीना जा रहा है.’
🚨IMPORTANT UPDATE— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 27, 2026
Mumbai Police has denied permission for our peaceful protest.
After our ‘RIGHT TO VOTE’, we’re now being robbed of our ‘RIGHT TO PROTEST’ too.
If denied permission, this Gandhi Jayanti, on the path of Mahatma Gandhi, CJP will start a Jail Bharo Andolan! pic.twitter.com/baywq1LJCh
उन्होंने कहा, ‘अगर हमें इस गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी.’