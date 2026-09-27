'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
Drishyam 3 The Conclusion Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी बंपर शुरुआत हुई. इसकी तुलना 'स्त्री 2' से तुलना हो रही है.
अजय देवगन एक बार फिर से स्क्रीन पर विजय सालगावंकर बनकर आने वाले हैं. विजय सालगांकर फिर की कहानी और इस बार कनक्लूजन के साथ स्क्रीन पर आने वाले हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. पर्दे पर फिर से वो सवाल पूछा जाएगा कि सालगांवकर फैमिली 2 अक्टूबर को कहां थी? इसी बीच फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की है. इसकी तुलना 'स्त्री 2' से होने लगी है.
दरअसल, 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई, जिसमें टिकट खिड़की पर धड़ल्ले से टिकट बुक किए गए. सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक फिल्म के 1.13 लाख टिकट्स बिकच चुके हैं, जिसे 5,874 शोज भी मिल चुके हैं. इसके बाद फिल्म ने पहले दिन अभी तक ब्लॉक सीट के साथ 4.55 करोड़ और बिना ब्लॉक सीट के साथ 2.63 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
दो नेशनल चेन में बेचे इतने टिकट्स
इतना ही नहीं, पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के दो नेशनल चेन में लगभग 35,000 टिकट भी बिक चुके हैं. इसकी एडवांस बुकिंग मल्टीप्लेक्स से हो रही है. इसके साथ ही फिल्म मिराज, मूवीमैक्स, वेव और सिटी प्राइड जैसी छोटी चेन में भी अच्छी खासी एडवांस बुकिंग कर रही है. इसके साथ ही माना जा रहा है कि दिन के आखिरी तक फिल्म के नेशनल चेन्स में 45000 टिकट्स बिक सकते हैं.
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'दृश्यम 3' तोड़ेगी 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग की कमाई और टिकट्स बिकने की रफ्तार देखने के बाद इसकी तुलना 'स्त्री 2' से की जा रही है. इस फिल्म के भी पहले दिन इसी स्टेज पर टिकट बिके थे. माना ये भी जा रहा है कि फिल्म को टिकट की ज्यादा कीमतों का भी फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि 'स्त्री 2' को 15 अगस्त, 2024 के मौके पर रिलीज किया गया था और इसने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का कलेक्शन किया था.
वहीं, कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' ओपनिंग डे पर 50 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. 'स्त्री 2' की तरह कोई पेड प्रीव्यू नहीं होगा. ऐसे में अब देखना होगा कि 'दृश्यम 3' पहले दिन कितनी कमाई कर पाती है.