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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?

'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?

Drishyam 3 The Conclusion Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी बंपर शुरुआत हुई. इसकी तुलना 'स्त्री 2' से तुलना हो रही है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 10:01 PM (IST)
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अजय देवगन एक बार फिर से स्क्रीन पर विजय सालगावंकर बनकर आने वाले हैं. विजय सालगांकर फिर की कहानी और इस बार कनक्लूजन के साथ स्क्रीन पर आने वाले हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. पर्दे पर फिर से वो सवाल पूछा जाएगा कि सालगांवकर फैमिली 2 अक्टूबर को कहां थी? इसी बीच फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की है. इसकी तुलना 'स्त्री 2' से होने लगी है.

दरअसल, 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई, जिसमें टिकट खिड़की पर धड़ल्ले से टिकट बुक किए गए. सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक फिल्म के 1.13 लाख टिकट्स बिकच चुके हैं, जिसे 5,874 शोज भी मिल चुके हैं. इसके बाद फिल्म ने पहले दिन अभी तक ब्लॉक सीट के साथ 4.55 करोड़ और बिना ब्लॉक सीट के साथ 2.63 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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दो नेशनल चेन में बेचे इतने टिकट्स

इतना ही नहीं, पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के दो नेशनल चेन में लगभग 35,000 टिकट भी बिक चुके हैं. इसकी एडवांस बुकिंग मल्टीप्लेक्स से हो रही है. इसके साथ ही फिल्म मिराज, मूवीमैक्स, वेव और सिटी प्राइड जैसी छोटी चेन में भी अच्छी खासी एडवांस बुकिंग कर रही है. इसके साथ ही माना जा रहा है कि दिन के आखिरी तक फिल्म के नेशनल चेन्स में 45000 टिकट्स बिक सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 'द पैराडाइज' ने ओपनिंग वीकेंड में गाड़े झंडे, 'आवारापन 2' समेत 6 हिंदी फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'दृश्यम 3' तोड़ेगी 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?

'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग की कमाई और टिकट्स बिकने की रफ्तार देखने के बाद इसकी तुलना 'स्त्री 2' से की जा रही है. इस फिल्म के भी पहले दिन इसी स्टेज पर टिकट बिके थे. माना ये भी जा रहा है कि फिल्म को टिकट की ज्यादा कीमतों का भी फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि 'स्त्री 2' को 15 अगस्त, 2024 के मौके पर रिलीज किया गया था और इसने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं, कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' ओपनिंग डे पर 50 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. 'स्त्री 2' की तरह कोई पेड प्रीव्यू नहीं होगा. ऐसे में अब देखना होगा कि 'दृश्यम 3' पहले दिन कितनी कमाई कर पाती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Sep 2026 10:01 PM (IST)
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