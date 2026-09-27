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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड, फिर भी क्यों नहीं मिला POTM अवार्ड

विराट कोहली ने बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड, फिर भी क्यों नहीं मिला POTM अवार्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 139 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Sep 2026 11:43 PM (IST)
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तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. विराट कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 139 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 बड़े रिकॉर्ड बनाए. हालांकि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला. कुलदीप यादव ने कहा कि कभी कभी आपको ये अवार्ड लेने में अजीब सा लगता है.

मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए थे. कुलदीप यादव ने महत्वपूर्ण 4 विकेट लिए थे, जिसमें दोनों ओपनर्स के विकेट भी शामिल थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने शतक जड़ा, विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 बड़े रिकॉर्ड बनाए.

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15000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

विराट कोहली ने इस पारी के दौरान अपने 15000 वनडे रन पूरे किए, वह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने इस आंकड़े को छुआ है. कोहली सबसे तेज 15000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने.

वनडे में घर पर 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

विराट कोहली पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक देश में 7 हजार वनडे रन बनाए. इससे पहले सचिन तेंदुलकर एक देश में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जिन्होंने भारत में 6976 वनडे रन बनाए.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 10 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी भी की. एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक के मामले में कोहली सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 10-10 शतक लगाए हैं.

एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के

विराट कोहली ने 139 रनों की पारी में 9 छक्के लगाए, ये एक वनडे पारी में उनके द्वारा सबसे ज्यादा छक्के हैं. हालांकि उन्हें फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला.

POTM अवार्ड लेकर क्या बोले कुलदीप यादव

कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जो गेंदबाजी में गेम चेंजर साबित हुए. उन्होंने 4 विकेट लिए, जिसमें दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट शामिल रहे. हालांकि अवार्ड लेने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें गिल और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और कभी कभी आपको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने में भी अजीब सा लगता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Sep 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
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