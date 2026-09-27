दीवाली से पहले इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बढ़ सकती है कीमत, यहां देखें

दीवाली और धनतेरस के त्योहार पर नया टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए एक जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है. अगर आप सोच रहे हैं कि सेल और त्योहार के ऑफर में आपको ये सामान बहुत सस्ते मिलेंगे, तो आपको थोड़ा झटका लग सकता है. देश की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों ने फेस्टिव सीजन के ठीक पहले अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. बाजार से आ रही खबरों के मुताबिक, आगामी 1 अक्टूबर 2026 से घर में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज के दाम 5 फीसदी से लेकर 8 फीसदी तक बढ़ सकते हैं.

महंगे होने वाले प्रमुख आइटम्स

अगर आप दीवाली की सेल का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बाजार में आपको एयर कंडीशनर की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. कंपनियों के मुताबिक एयर कंडीशनर के दाम 5% से 8% तक बढ़ सकते हैं.

इसके साथ ही दीवाली पर घर के लिए नया स्मार्ट टीवी लाने का बजट भी अब पहले से भारी होने वाला है क्योंकि एलईडी टीवी की कीमतों में करीब 3% से 4% तक का इजाफा होने की पूरी उम्मीद है. कपड़े धोने की मशीन यानी वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने दामों को 3 से 4 फीसदी तक बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है.

दाम बढ़ने की असली वजह

सर्दियों और त्योहारों के मौसम की शुरुआत में अक्सर कंपनियां बड़े डिस्काउंट देती हैं, लेकिन इस बार साल 2026 में यह तीसरी बार है जब कंपनियां अपने दाम बढ़ा रही हैं. इसके पीछे सबसे मुख्य कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्य मेटल जैसे कॉपर, स्टील और एल्युमिनियम की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आया है.

पिछले साल के मुकाबले कॉपर के दाम लगभग दो गुने हो चुके हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल को लाने ले जाने का किराया बहुत महंगा हो गया है और डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण विदेशों से मंगाए जाने वाले पार्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा महंगे मिल रहे हैं.

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ग्राहकों के लिए राहत का मौका

हालांकि कंपनियां 1 अक्टूबर से नई कीमतें लागू करने जा रही हैं, लेकिन रिटेल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आम ग्राहकों के पास अब भी कुछ दिनों का समय बचा है. दरअसल जो स्टॉक या इन्वेंट्री कंपनियों ने पहले से बनाकर डीलर्स और दुकानदारों के पास फेस्टिव सीजन के लिए भेज दी है, वह पुरानी कीमतों पर ही बेची जाएगी. यह पुराना स्टॉक लगभग एक से डेढ़ महीने तक बाजार में उपलब्ध रह सकता है, जिससे दीवाली तक की खरीदारी किसी तरह पुरानी कीमतों पर ही कवर हो सकती है.

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