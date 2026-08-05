बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम

बेन स्टोक्स बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं. स्टोक्स ने कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है. उसके बाद बताया जा रहा है कि कई BBL टीमों ने उन्हें साइन करने में दिलचस्पी दिखाई है. बेन स्टोक्स को साइन करने की रेस में 3 बार की चैंपियन सिडनी सिक्सर्स सबसे आगे चल रही है. BBL 2026-27 का शेड्यूल पहले ही सामने आ चुका है, जो 12 दिसंबर-26 जनवरी तक चलेगी. बिग बैश लीग में कुल 8 टीम भाग लेती है.

बेन स्टोक्स बनेंगे सबसे महंगे खिलाड़ी

कोड स्पोर्ट्स के अनुसार कई सारी BBL टीमों ने बेन स्टोक्स में दिलचस्पी दिखाई है. सिडनी सिक्सर्स इस रेस में सबसे आगे चल रही है. आगामी सीजन के लिए सिक्सर्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू मॉट को प्रमोशन देकर हेड कोच नियुक्त किया है. मैथ्यू मॉट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं और उन्हीं को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि क्यों सिडनी सिक्सर्स बड़ी शिद्दत से बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है.

बेन स्टोक्स की बिग बैश लीग 6 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स की हो सकती है, जो करीब 4 करोड़ भारतीय रुपयों से कुछ अधिक होगी. बता दें कि BBL में ऑक्शन नहीं होता है बल्कि टीमें डायरेक्ट खिलाड़ियों को साइन करती हैं.

अगर स्टोक्स बिग बैश लीग में आते हैं, तो यह पहली बार नहीं होगा जब वो इस ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेल रहे होंगे. इससे पहले वो 2014-15 सीजन में मेलबर्न रेनीगेड्स के लिए खेल चुके हैं. उस समय उन्हें केवल 4 मैच खेलने का मौका मिला था, जिनमें उन्होंने 128 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट लिए थे.

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भारत में होगा BBL 2026-27 का पहला मैच

बेन स्टोक्स बेशक एक वर्ल्ड-क्लास ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड टीम के कप्तान रह चुके हैं. ऐसे लोकप्रिय खिलाड़ियों के आने से किसी भी लीग को बिजनेस और व्यूअरशिप की दृष्टि से बहुत फायदा मिलता है. वहीं अपनी व्यूअरशिप और बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहला ही बहुत बड़ा फैसला ले चुका है. अगले सीजन का सबसे पहला मैच 12 दिसंबर 2026 को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर खेला जाएगा. यह मैच मेलबर्न रेनीगेड्स और गत चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा.

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