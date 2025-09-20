एक्सप्लोरर
अब नहीं चाहिए फोन-कार्ड! सिर्फ अंगूठा लगाते ही होगा पेमेंट, जानिए कैसे करेगा काम
Thumb Pay: भारत में डिजिटल भुगतान को और आसान बनाने के लिए एक नई तकनीक सामने आई है जो बिना फोन और कार्ड के केवल अंगूठे के जरिए पेमेंट की सुविधा देती है.
भारत में डिजिटल भुगतान को और आसान बनाने के लिए एक नई तकनीक सामने आई है जो बिना फोन और कार्ड के केवल अंगूठे के जरिए पेमेंट की सुविधा देती है. अब आपको कैश, डेबिट-क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंगूठे का निशान ही आपकी पहचान और भुगतान का जरिया बन जाएगा. भारतीय स्टार्टअप कंपनी प्रॉक्सी ने इस अनोखे डिवाइस का नाम ThumbPay रखा है.
Published at : 20 Sep 2025 08:19 AM (IST)
अब नहीं चाहिए फोन-कार्ड! सिर्फ अंगूठा लगाते ही होगा पेमेंट, जानिए कैसे करेगा काम
