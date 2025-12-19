राम मुस्लिम थे... TMC नेता के बयान पर मच गया बवाल, यूजर्स बोले- 'इसे फांसी दो'
TMC Leader Viral Video: टीएमसी नेता के भगवान श्रीराम को लेकर दिए बयान का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की.
TMC Leader Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन नेताओं के बयान तेजी से वायरल होते हैं और कई बार यही वीडियो बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस की वजह बन जाते हैं. कभी एक लाइन बोलते के बाद ही मामला तूल पकड़ लेता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. जो पश्चिम बंगाल से सामने आया है.
इसमें टीएमसी के एक नेता भगवान श्री राम को मुस्लिम बताते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बेहद तीखी हैं. कई लोग इस बयान को आस्था पर हमला बता रहे हैं. तो कुछ यूजर्स ने टीएमसी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तक कर दी है. देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
TMC नेता बोले- 'राम मुस्लिम थे',यूजर्स बोले-'फांसी दो'
टीएमसी नेता मदन मित्रा का भगवान श्रीराम को मुसलमान बताने वाला बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया. लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक गैर जिम्मेदार टिप्पणी नहीं. बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं का खुला अपमान है. वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे जानबूझकर किया गया उकसावे वाला बयान बताया.
कई लोगों ने कहा कि ऐसे बयान समाज में तनाव फैलाने का काम करते हैं और नेताओं को बोलने से पहले जिम्मेदारी समझनी चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीएमसी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी. कुछ यूजर्स ने गुस्से में बेहद फांसी की सजा तक की बात कह दी. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है.
TMC नेता मदन मित्रा द्वारा भगवान श्रीराम को ‘मुसलमान’ बताया जाना केवल एक गैर-जिम्मेदार बयान नहीं, बल्कि हिंदू देवी-देवताओं और हिंदुओं की आस्था का अपमान है।— BJP (@BJP4India) December 19, 2025
TMC की राजनीति अब इस हद तक गिर चुकी है कि वोट बैंक के लिए वह आस्था और विश्वास को भी निशाना बनाने से नहीं हिचकती। यह… pic.twitter.com/ZlrcWteY6G
सोशल मीडिया पर मच गया बवाल
वायरल हो रहे इस वीडियो को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के आधिकारिक हैंडल @BJP4India से शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक बहुत से लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'केंद्र में आपकी सत्ता है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते.' तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए अपनी बात रखी है 'राजनीति अब इस हद तक गिर चुकी है वोट बैंक के लिए.' और भी कई लोगों की इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
