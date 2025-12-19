हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल; 3 थे 2024 की चैंपियन टीम का हिस्सा

2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल; 3 थे 2024 की चैंपियन टीम का हिस्सा

India Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. इस विश्व कप में जानिए कौन से 5 खिलाड़ियों को भारतीय स्क्वाड में जगह मिलना मुश्किल है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 04:47 PM (IST)
जैसे-जैसे साल 2025 समाप्ति की ओर जा रहा है वैसे-वैसे 2026 टी20 वर्ल्ड कप का इंतजार भी कम होता जा रहा है. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. भारत इस टूर्नामेंट में गत चैंपियन के रूप में आएगा, जिसने 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था.

2024 के वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया था, इसलिए वो अगले साल होने वाले विश्व कप में नहीं खेलेंगे. कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित कुछ खिलाड़ियों की टीम में जगह पक्की लग रही है. मगर वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं, जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में जगह मिलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है? यह बात आपको चौंका सकती है कि इन 5 खिलाड़ियों में से तीन 2024 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे थे.

1. यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे. हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था. अपने टी20 करियर में उन्होंने अब तक 23 मैचों में 723 रन बना लिए हैं. इनमें एक शतक और पांच अर्धशतक भी शामिल हैं. जायसवाल ओपनिंग करते हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के होने के कारण ओपनर का स्थान खाली नहीं है.

2. रवि बिश्नोई

दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज बने थे. शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि वो करीब एक साल बाद प्लेइंग इलेवन तो क्या, स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं होंगे. बिश्नोई अब तक 42 टी20 मैचों में 61 विकेट चटका चुके हैं और आखिरी बार भारत के लिए फरवरी 2025 में खेले थे.

3. मोहम्मद सिराज

31 जनवरी 2025 वह तारीख थी, जब मोहम्मद सिराज आखिरी बार भारत के लिए कोई टी20 मैच खेले थे. इसी दिन हर्षित राणा का टी20 डेब्यू हुआ था. ये कहना गलत नहीं होगा कि टी20 टीम में सिराज की जगह हर्षित ले चुके हैं. पिछले एक साल से कोई टी20 मैच ना खेलना साफ दर्शाता है कि सिराज टीम इंडिया के 2026 टी20 वर्ल्ड कप प्लान में शामिल नहीं हैं. वो 2024 की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे.

4. रिंकू सिंह

रिंकू सिंह के साथ पिछली 12 टी20 पारियों में ऐसा केवल दो बार हुआ है, जब उन्होंने पारी में 15 या उससे ज्यादा गेंद खेली हों. रिंकू किसी भी टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने की काबिलियत रखते हैं. दुर्भाग्यवश 2024 वर्ल्ड कप में भी उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी और इस बार भी जगह मिलना मुश्किल है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद अचानक उन्हें टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था.

5. ऋषभ पंत

ऋषभ पंत को भारत की व्हाइट बॉल टीमों का नियमित हिस्सा नहीं हैं. वो वनडे टीम से पिछले करीब डेढ़ साल से बाहर हैं, वहीं टी20 टीम में भी उन्हें नियमित मौके नहीं मिल रहे हैं. पंत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में जगह मिलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि टीम में पहले ही संजू सैमसन और जीतेश शर्मा के रूप में दो विकेटकीपर के विकल्प मौजूद हैं.

IND vs SA: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20, किसकी होगी जीत? जानें आंकड़ो में किसका पलड़ा भारी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Dec 2025 04:47 PM (IST)
India Cricket Team Team India Squad RISHABH PANT T20 World Cup 2026
