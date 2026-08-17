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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP की नई टीम के गठन पर राजनाथ सिंह से जेपी नड्डा तक…, किसने क्या कहा?

BJP की नई टीम के गठन पर राजनाथ सिंह से जेपी नड्डा तक…, किसने क्या कहा?

BJP New Team: बीजेपी की नई टीम में महिलाओं और युवा चेहरों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. पार्टी के नेताओं ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 17 Aug 2026 04:58 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई केंद्रीय टीम में सोमवार (17 अगस्त 2026) को बड़ा बदलाव किया गया है. बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री (सचिव) बनाए गए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वरिष्ठ नेता राम माधव की वापसी हुई है. बीजेपी की इस नई टीम में महिलाओं और युवा चेहरों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. बीजेपी के नेताओं पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न दायित्वों की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में यह टीम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लोक सेवा और गरीब कल्याण के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहने के साथ-साथ संगठन को और मज़बूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मेरा पूरा विश्वास है कि यह टीम नई ऊर्जा और उत्साह के साथ-साथ विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के लिए पूरे मनोयोग और समर्पण के साथ काम करेगी. मैं इस टीम के सभी सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं.'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी के नवनियुक्त सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीएम मोदी का मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कुशल नेतृत्व और आप सभी संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे. साथ ही विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार की राष्ट्र और जनकल्याण की नीतियों को धरातल पर उतारने में महती भूमिका निभाएंगे.' 

कैबिनेट में फेरबदल पर रिजिजू का बयान

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'बीजेपी के नेशनल टीम की सूची जब जारी हुई, तो हमें बहुत अच्छा लगा. आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच देखिए कि वो कैसे अपनी टीम बनाते हैं. हर राज्य, हर क्षेत्र, समाज के अलग-अलग वर्ग और अनुभव वाले लोगों को मिलाकर टीम बनाते हैं. हम लोग तो हमेशा खुद को किस्मत वाला समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है.' कैबिनेट में फेरबदल पर उन्होंने कहा, 'यह सब सवाल हम लोगों को करना नहीं चाहिए.'

नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं: शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने वाले सभी कर्मठ साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. अनुभव और ऊर्जा से सजी यह नई टीम यशस्वी पीएम मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन को नई गति और नई ऊंचाइयां देगी. कार्यकर्ता भाव से राष्ट्रसेवा और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. नई जिम्मेदारी, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आप सभी को उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं.'

Published at : 17 Aug 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
JP Nadda RAJNATH SINGH BJP New Team
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