#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबार-बार SOS Mode में जा रहा है iPhone? जानिए कैसे करें ठीक

बार-बार SOS Mode में जा रहा है iPhone? जानिए कैसे करें ठीक

iPhone SOS Mode: आईफोन में SOS Mode तब दिखाई देता है जब आपका iPhone आपके मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jul 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सिम कार्ड, डेटा रोमिंग और सेलुलर सेटिंग्स अवश्य जांचें।

iPhone SOS Mode: आईफोन में यूजर्स को काफी एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं जिससे लोगों को स्मार्टफोन चलाने का बेहतर एक्सपीरिएंस मिलता है. इसी कड़ी में बता दें कि आईफोन में एक SOS फीचर होता है जो बताता है कि आपका फोन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. ऐसे में कई बार देखा गया है लोग अपने आईफोन में बार-बार SOS मोड लगने से परेशान हो जाते हैं लेकिन उन्हें इसे ठीक करने का तरीका नहीं पता होता है. इसीलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बार-बार फोन में SOS मोड आता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है.

क्या होता है SOS Mode

आपको बता दें कि आईफोन में SOS Mode तब दिखाई देता है जब आपका iPhone आपके मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है. हालांकि, इस मोड में आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं. वहीं, अगर फोन में नो सर्विस होता है तो आप कहीं भी कॉल नहीं कर सकते हैं.


बार-बार SOS Mode में जा रहा है iPhone? जानिए कैसे करें ठीक

Airplane Mode का करें इस्तेमाल

बता दें कि अगर अचानक आपके आईफोन में SOS Mode दिखाई देने लगे तो इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि फोन में Airplane Mode को ऑन और ऑफ करें. Airplane Mode को लगभग 15 सेकंड के लिए ऑन करें. इसके बाद इसे बंद कर दें. कुछ ही सेकंड में फोन दोबारा नेटवर्क सर्च करेगा. अक्सर ऐसा करने से कई बार ये परेशानी अपने आप ही ठीक हो जाती है.

iOS Update जरूर चेक करें

कई बार पुराने सॉफ्टवेयर की वजह से भी यूजर्स को नेटवर्क से संबंधित परेशानी होती है. इसीलिए सबसे पहले अपने आईफोन का आईओएस अपडेट चेक करना चाहिए.

अपडेट करने के लिए सबसे पहले Settings में जाएं और इसके बाद General पर क्लिक करें. यहां पर आपको Software Update दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. अगर नया iOS वर्जन उपलब्ध है तो उसे इंस्टॉल कर लें. इससे आगे आने वाली समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा.

Restart करें iPhone

लेकिन अगर Airplane Mode से भी आपको इस परेशानी से छुटकारा न मिले तो अपने iPhone को एक बार रिस्टॉर्ट करना बेहतर होगा. फोन रीस्टार्ट होने पर नेटवर्क सेटिंग्स दोबारा लोड होती हैं और कई दिक्कतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं.

SIM Card और eSIM को चेक करें

अगर आपके iPhone में एक से ज्यादा SIM या eSIM हैं तो ये चेक करें कि सही लाइन एक्टिव है. इसके लिए Settings में जाकर Cellular खोलें. इसके बाद देखें कि जिस SIM का इस्तेमाल करना चाहते हैं वह ऑन है या नहीं. अगर फिजिकल SIM इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे निकालकर दोबारा सही तरीके से लगाएं. कई बार SIM ठीक से फिट न होने पर भी डिवाइस SOS Mode दिखाने लगता है.

Apple Support ऐप से करें Diagnostics

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका iPhone iOS 18 या उससे नए वर्जन पर चल रहा है तो Apple Support ऐप के जरिए फोन को आसानी से चेक किया जा सकता है. इस ऐप में कई डायग्नोस्टिक टूल मौजूद होते हैं जो नेटवर्क और हार्डवेयर से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में मदद करते हैं.


बार-बार SOS Mode में जा रहा है iPhone? जानिए कैसे करें ठीक

देश से बाहर ट्रैवल करने पर क्यों आता है SOS Mode

अगर आप दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां SOS Mode दिखाई दे रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह Data Roaming बंद होना हो हो सकता है. दरअसल, दूसरे देश में जाने पर वहां का नेटवर्क मोबाइल कैच करता है. अब अगर आपके फोन में डेटा रोमिंग ऑन नहीं होगा तो डिवाइस दूसरे नेटवर्क को नहीं कैच कर पाएगा. इसीलिए फोन में डेटा रोमिंग को ऑन करना चाहिए. इसे ऑन करने के लिए

Settings में जाकर Cellular ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद Cellular Data Options पर क्लिक करें और वहां पर Data Roaming दिखाई देगा जिसपर क्लिक करने से वो ऑन हो जाएगा. ध्यान रखें कि Data Roaming ऑन करने पर एक्सट्रा पैसा लग सकता है. इसलिए विदेश जाने से पहले अपने मोबाइल प्लान की इंटरनेशनल सर्विस की जानकारी जरूर ले लें.

वहीं, अगर आपने ट्रैवल eSIM का इस्तेमाल किया है तो ये भी चेक करें कि वही SIM डेटा के लिए चुनी गई हो. जरूरत पड़ने पर Allow Cellular Data Switching फीचर भी ऑन किया जा सकता है जिससे बेहतर नेटवर्क कवरेज मिल सकती है.

यह भी पढ़ें:

Google Maps में कैसे बदलें अपने घर की लोकेशन? ये है आसान तरीका

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
IPhone IPhone   TECH NEWS HINDI SOS Mode
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
बार-बार SOS Mode में जा रहा है iPhone? जानिए कैसे करें ठीक
बार-बार SOS Mode में जा रहा है iPhone? जानिए कैसे करें ठीक
टेक्नोलॉजी
USB 2.0 या USB 3.0? खरीदने से पहले जान लें दोनों में अंतर वरना होगा नुकसान
USB 2.0 या USB 3.0? खरीदने से पहले जान लें दोनों में अंतर वरना होगा नुकसान
टेक्नोलॉजी
गूगल पर दिख रही है Claude से हुई बातचीत, क्या बड़ी गड़बड़ हो गई?
गूगल पर दिख रही है Claude से हुई बातचीत, क्या बड़ी गड़बड़ हो गई?
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया से हो गए हैं परेशान? इस तरह हो जाएंगे डिजिटली Detox
सोशल मीडिया से हो गए हैं परेशान? इस तरह हो जाएंगे डिजिटली Detox
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 15 IPS अधिकारियों का तबादला, लखनऊ- प्रयागराज के कमिश्नर बदले
यूपी में 15 IPS अधिकारियों का तबादला, लखनऊ- प्रयागराज के कमिश्नर बदले
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Xप्लेन: गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपने ही हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ? UP चुनाव से पहले बढ़ेगी टेंशन!
अपने ही हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ? UP चुनाव से पहले बढ़ेगी टेंशन!
हेल्थ
Dog Cancer Detection: कैंसर की जांच का नया तरीका, कुत्ते सूंघकर करेंगे पहचान
कैंसर की जांच का नया तरीका, कुत्ते सूंघकर करेंगे पहचान
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget