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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'फिल्म इंडस्ट्री से...', कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़कीं डिंपल यादव

'फिल्म इंडस्ट्री से...', कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़कीं डिंपल यादव

Dimple Yadav On Kangana Ranaut: सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी सांसद ने दिया है जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Jul 2026 05:10 PM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर पर आंदोलनकारी 'जेन-जी' को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस पर समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी सांसद ने दिया है जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हम ऐसे असंवेदनशील बयान की निंदा करते हैं."

डिंपल यादव का बयान उस टिप्पणी पर आया है जिसमें बीजेपी सांसद कंगना ने 'जेन-जी' को 'गटर जनरेशन' कहा. उनके इस बयान को लेकर तीखी आलोचना देखने को मिल रही है. CJP प्रवक्ता सौरव दास ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. फिलहाल कंगना ने इस बयान पर कोई अफसोस नहीं जताया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि उनके इस बयान पर और बवाल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज छात्र प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 10 लोग गिरफ्तार

पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर खफा हैं कंगना  

जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पीएम मोदी पर की गयीं टिप्पणी को लेकर कंगना बेहद खफा हैं. उन्होंने कहा, "हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया और उनकी दिवंगत मां के लिए बेहद भद्दी गालियां दी गईं. हमने भी छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है. लेकिन ये किस तरह के छात्र हैं और कैसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये किस तरह से छात्र लगते हैं?" 

कोर्ट का खर्चा कौन उठाएगा ?

कंगना रनौत ने आगे कहा, "अगर भविष्य में इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों या कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ी, तो क्या इनके माता-पिता इसका खर्च उठा पाएंगे? उनके पास खुद इसका खर्च उठाने के साधन नहीं हैं. हमने सोलह साल की उम्र से ही अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था. हम कभी भी अपने माता-पिता पर बोझ नहीं बने. एक समाज के तौर पर, यह हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है."

यह भी पढ़ें: लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- एक प्रधान को हटाकर एक प्रधान को बचा लिया

Published at : 28 Jul 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Dimple Yadav DELHI NEWS
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