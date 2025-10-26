हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के 5 सुपरफास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, नंबर 1 मिनटों में कर देता है 100% चार्ज

ये हैं दुनिया के 5 सुपरफास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, नंबर 1 मिनटों में कर देता है 100% चार्ज

Top Fast Charging Smartphones: आज के स्मार्टफोन बाजार में सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर ही नहीं बल्कि चार्जिंग स्पीड भी बड़ी प्रतिस्पर्धा बन चुकी है.

26 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Top Fast Charging Smartphones: आज के स्मार्टफोन बाजार में सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर ही नहीं बल्कि चार्जिंग स्पीड भी बड़ी प्रतिस्पर्धा बन चुकी है.

आज के स्मार्टफोन बाजार में सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर ही नहीं बल्कि चार्जिंग स्पीड भी बड़ी प्रतिस्पर्धा बन चुकी है. कई ब्रांड ऐसे फोन पेश कर रहे हैं जो महज कुछ मिनटों में 100% चार्ज हो जाते हैं जिससे लंबे समय तक चार्जिंग का झंझट खत्म हो गया है. ऐसे में जानना दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन कौन से हैं और इनमें क्या खासियतें हैं.

iQOO 13 5G की 6000mAh बैटरी 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह भी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो जाता है. फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 6.82 इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है. 32MP फ्रंट कैमरा और 16GB RAM के साथ 512GB स्टोरेज इसे हाई-एंड स्मार्टफोन बनाते हैं.
iQOO 13 5G की 6000mAh बैटरी 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह भी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो जाता है. फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 6.82 इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है. 32MP फ्रंट कैमरा और 16GB RAM के साथ 512GB स्टोरेज इसे हाई-एंड स्मार्टफोन बनाते हैं.
Realme GT Neo 5 भी 240W चार्जिंग सपोर्ट करता है और 10 मिनट से कम समय में 100% चार्ज हो जाता है. इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट और 4600mAh बैटरी है. फोन में 6.74-इंच 144Hz डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.
Realme GT Neo 5 भी 240W चार्जिंग सपोर्ट करता है और 10 मिनट से कम समय में 100% चार्ज हो जाता है. इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट और 4600mAh बैटरी है. फोन में 6.74-इंच 144Hz डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.
Realme GT 5 इस समय दुनिया के सबसे तेज चार्जिंग स्मार्टफोन में शामिल है. इसमें 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 240W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जिससे फोन 10 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह चार्ज हो जाता है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, 6.74 इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसके 24GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट में शानदार परफॉर्मेंस मिलती है.
Realme GT 5 इस समय दुनिया के सबसे तेज चार्जिंग स्मार्टफोन में शामिल है. इसमें 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 240W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जिससे फोन 10 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह चार्ज हो जाता है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, 6.74 इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसके 24GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट में शानदार परफॉर्मेंस मिलती है.
Redmi Note 12 Explorer 210W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है जिससे इसकी 4300mAh बैटरी केवल 9 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. इसमें 6.67 इंच OLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर और 200MP का मेन कैमरा शामिल है.
Redmi Note 12 Explorer 210W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है जिससे इसकी 4300mAh बैटरी केवल 9 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. इसमें 6.67 इंच OLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर और 200MP का मेन कैमरा शामिल है.
Motorola Edge 50 Pro 125W TurboPower चार्जिंग के साथ आता है. इसमें Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, 1.5K pOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम है. यह फोन रंगों की सटीकता के लिए Pantone वैलिडेशन के साथ आता है जो इसे कैमरा और डिजाइन प्रेमियों के लिए खास बनाता है.
Motorola Edge 50 Pro 125W TurboPower चार्जिंग के साथ आता है. इसमें Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, 1.5K pOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम है. यह फोन रंगों की सटीकता के लिए Pantone वैलिडेशन के साथ आता है जो इसे कैमरा और डिजाइन प्रेमियों के लिए खास बनाता है.
iQOO 10 Pro में 4700mAh की बैटरी और Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट है. यह फोन 200W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ iQOO 10 Pro में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज का मॉडल शानदार परफॉर्मेंस और चार्जिंग का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है. इन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सुपरफास्ट चार्जिंग तकनीक, जिससे यूज़र्स को लंबे समय तक चार्जिंग का झंझट नहीं झेलना पड़ता और दिनभर की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.
iQOO 10 Pro में 4700mAh की बैटरी और Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट है. यह फोन 200W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ iQOO 10 Pro में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज का मॉडल शानदार परफॉर्मेंस और चार्जिंग का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है. इन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सुपरफास्ट चार्जिंग तकनीक, जिससे यूज़र्स को लंबे समय तक चार्जिंग का झंझट नहीं झेलना पड़ता और दिनभर की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.
26 Oct 2025 10:25 AM (IST)
