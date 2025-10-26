ये हैं दुनिया के 5 सुपरफास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, नंबर 1 मिनटों में कर देता है 100% चार्ज

iQOO 10 Pro में 4700mAh की बैटरी और Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट है. यह फोन 200W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ iQOO 10 Pro में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज का मॉडल शानदार परफॉर्मेंस और चार्जिंग का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है. इन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सुपरफास्ट चार्जिंग तकनीक, जिससे यूज़र्स को लंबे समय तक चार्जिंग का झंझट नहीं झेलना पड़ता और दिनभर की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.