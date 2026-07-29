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अब X से भी भेज सकेंगे पैसे! X में आ गया ये नया फीचर

X Money की शुरुआत फिलहाल अमेरिका में रहने वाले उन यूजर्स के लिए की गई है जिन्होंने X का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jul 2026 05:11 PM (IST)
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  • मस्क का 'एवरीथिंग ऐप' लक्ष्य, भारत विस्तार भी संभव।

Elon Musk X Money: एलन मस्क की कंपनी X, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पूरी दुनिया में एक चर्चित प्लेटफॉर्म है जिसपर लोग अपने विचार शेयर करते हैं. लेकिन अब कंपनी ने अमेरिका में अपना एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप X Money को पेश किया है. इसका मतलब साफ है कि अब यूजर्स एक्स से ही ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे. जानकारी के अनुसार, ये सर्विस फिलहाल अभी अमेरिका में और पेड X सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध कराई गई है.

अमेरिका में आया नया डिजिटल पेमेंट ऐप

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, X Money की शुरुआत फिलहाल अमेरिका में रहने वाले उन यूजर्स के लिए की गई है जिन्होंने X का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. इस नई सर्विस के जरिए यूजर्स ऐप के अंदर ही पैसे भेज सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसानी से मैनेज कर पाएंगे. बता दें कि कंपनी का मकसद है सोशल मीडिया और डिजिटल फाइनेंस एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सके जिससे यूजर्स को किसी भी चीज के लिए दूसरे ऐप पर निर्भर न होना पड़े.

नहीं लगेगी कोई

इस नए X Money ऐप का एक और बड़ी खासियत ये है कि इसकी मदद से यूजर को इंस्टेंट Peer-to-Peer (P2P) ट्रांसफर की सुविधा भी मिल जाएगी. इसके जरिए यूजर ऐप के अंदर ही दूसरे यूजर को तुरंत पैसे भेज सकेंगे. कंपनी का दावा है कि यूजर को इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी एक्सट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा. साथ ही इसके लिए कोई भी ट्रांसेक्शन लिमिट भी नहीं लागू की गई है.

मिलेगा X Visa डेबिट कार्ड

आपको बता दें कि X Money के साथ यूजर्स को X Visa Debit Card भी दिया जाएगा. ये एक डिजिटल कार्ड होगा जिसे मिलने के बाद यूजर्स उसे एप्पल पे से डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं. बता दें कि इस कार्ड का इस्तेमाल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए भी किया जा सकता है. इतना ही नहीं, कंपनी ने यूजर्स को एक और सुविधा दी है. दरअसल, इस कार्ड की मदद से अब विदेशी लेनदेन (Foreign Transaction) पर कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा.

बनाना है Everything App

एलन मस्क कई बार पब्लिक में बता चुके हैं कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां यूजर्स को सभी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगा. इसीलिए वह X को एक Everything App बनाना चाहते हैं.

अब X Money की शुरुआत इसी प्लान का एक जरूरी हिस्सा माना जा रहा है. अगर ये सर्विस सफल रहती है तो आने वाले समय में इसमें इनवेस्टमेंट, डिजिटल वॉलेट, बिल पेमेंट, शॉपिंग और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज भी कनेक्ट की जा सकती हैं.

इन यूजर्स को मिलेगा ज्यादा फायदा

दरअसल, X Money के साथ X अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को एक्सट्रा फाइनेंशियल फायदा पहुंचाना चाहता है. जानकारी के अनुसार, अब Premium+ प्लान लेने वाले यूजर्स जो हर महीने 40 डॉलर या सालाना 395 डॉलर का पेमेंट करते हैं उन्हें 6% का सालान ब्याज (APY) मिलेगा.

इसके अलावा Premium प्लान वाले यूजर्स भी 6% APY ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें अपने X Money अकाउंट से Direct Deposit लिंक करना होगा. इसके अलावा कुछ चुनिंदा खरीदारी पर 3% तक कैशबैक भी मिलेगा. अगर यूजर Direct Deposit सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपनी सैलरी या दूसरे पेमेंट तय समय से पहले ही मिल जाएगा.

क्या भारत में भी आएगा X Money?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल X Money को केवल अमेरिका में लॉन्च किया गया है और कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है. लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये सर्विस अमेरिका में सफल होती है तो कुछ समय बाद कंपनी इसे भारत में भी उतार सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Jul 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Elon Musk TECH NEWS HINDI X Money
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