राज्यसभा में वंदे मातरम् बिल के पास होने पर क्या बोले चिराग पासवान? जानें

बुधवार (29 जुलाई, 2026) को राज्यसभा से प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, 2026 यानी वंदे मातरम् बिल पास हो गया. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में वंदे मातरम् बिल को पेश किया था. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "वंदे मातरम्… आज राज्यसभा में 'वंदे मातरम्' विधेयक पारित होना भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की देशभक्ति, त्याग और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है. राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हमारी अमूल्य धरोहरों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले इस महत्वपूर्ण निर्णय का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है."

वंदे मातरम्....



आज राज्यसभा में 'वंदे मातरम्' विधेयक पारित होना भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की देशभक्ति, त्याग और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का… pic.twitter.com/Bys9DAf8sb — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) July 29, 2026

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विनोद तवाड़े ने बताया सौभाग्य की बात

दूसरी ओर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने इस पर कहा, "वंदे मातरम् का सम्मान, भारत का अभिमान! जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया, उस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गर्व के साथ पुण्य स्मरण करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. आज राज्यसभा में पारित हुआ 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का मोदी सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है."

सीएम सम्राट चौधरी ने भी दी प्रतिक्रिया

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम्' भारत की आत्मा का स्वर है. स्वाधीनता संग्राम के प्रत्येक चरण में इस मंत्र ने करोड़ों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की चेतना जगाई. राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' का पारित होना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रगौरव के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है." सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है.

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