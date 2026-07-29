जंतर मंतर के जुनैद से लेकर हिरासत वाली बस के ड्राइवर तक, अखिलेश ने की मुलाकात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान खाना खिलाने वाले जुनैद से मुलाकात की. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उस बस के ड्राइवर से भी मुलाकात की जो उन्हें हिरासत के दौरान स्टेडियम लेकर गए थे.

इन तस्वीरों को सपा के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया.

सपा ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- अखिलेश यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले साथियों से मुलाकात की. इन सभी ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए सरकार के दमन, लाठीचार्ज और उत्पीड़न का साहसपूर्वक सामना किया.

इस दौरान सपा चीफ के साथ फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव भी मौजूद रहे.

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बता दें जुनैद की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है. याचिका में कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी. याचिका में जुनैद ने कहा था कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली से उठाया और 4-5 घंटे के बाद हरिद्वार के पास छोड़ दिया. इस दौरान उन्हें धमकाया गया. पिता और बहन की ससुराल के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है.