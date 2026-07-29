Apple के डिवाइसेज पर मंडरा रहा खतरा! तुरंत करें ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूजर्स को तुरंत डिवाइस अपडेट करने की सलाह दी गई है।

Apple Security Update: एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें यूजर्स काफी पसंद करते हैं. एप्पल के प्रोडक्ट्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं जिनमें यूजर्स को काफी एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं. आईफोन से लेकर मैकबुक और आईपैड तक, कंपनी के डिवाइस काफी यूनिक होते हैं. अब अगर आप भी एप्पल का आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी या विजन प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए नया अपडेट जारी किया है जिससे डिवाइस में कई खामियों को दूर किया जा सकता है.

iPhone और iPad के लिए जारी हुआ बड़ा सिक्योरिटी अपडेट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने iOS 26.6 और iPadOS 26.6 अपडेट जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार, इन दोनों अपडेट में 75 से ज्यादा सुरक्षा खामियों को ठीक किया गया है. इनमें कई ऐसी कमियां पाई गईं थीं जिनका फायदा उठाकर कोई खतरनाक ऐप आपके सिस्टम में घुस सकता था.

इसके अलावा डिवाइस में ऐसी कमियां भी पाई गईं थीं जिनसे कई ऐप्स को ज्यादा परमिशन मिल जाते जिसके बाद वो डिवाइस पर आपसे ज्यादा कंट्रोल कर पाते. हालांकि Apple का कहना है कि फिलहाल ऐसे किसी हमले की जानकारी सामने नहीं आई है, फिर भी यूजर्स को अपने डिवाइस को तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए.





इन चीजों से मिलेगी सुरक्षा

आपको बता दें कि इस नए अपडेट के बाद एप्पल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को कई तरीकों से सुरक्षा मिल जाएगी. इस अपडेट से Apple ने ऐसी समस्याओं को भी दूर किया है जिनकी वजह से कोई ऐप बिना परमिशन के आपके डिवाइस में कुछ भी कर सकता था. अब अपडेट आने के बाद यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रहेंगे.

Mac में भी आया अपडेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple ने macOS Tahoe 26.6 के जरिए Mac कंप्यूटरों के लिए 150 से ज्यादा सेफ्टी समस्याओं को ठीक किया है. ये हाल के समय का सबसे बड़ा सिक्योरिटी अपडेट माना जा रहा है. सिस्टम में ऐसी कमियां पाई गईं थी जिनकी मदद से डिवाइस पूरी तरह से हैक भी हो सकता था लेकिन अपडेट के बाद अब इस समस्या को भी दूर कर दिया गया है. बता दें कि Apple ने पुराने macOS वर्जन के लिए भी अलग से सिक्योरिटी अपडेट जारी किए हैं.

Wi-Fi सेफ्टी पहले से मजबूत

बताते चलें कि Apple ने अपने Safari ब्राउजर में इस्तेमाल होने वाले WebKit इंजन की कई सेफ्टी समस्याओं को भी ठीक किया है. इन कमियों की वजह से यूजर्स को फेक वेबसाइट्स के जरिए ठगा जा सकता था. इसके अलावा Wi-Fi से संबंधित भी एक कमजोरी पाई गई थी जिसे अपडेट में ठीक कर दिया गया है.





ये डिवाइस भी हो गए सुरक्षित

एप्पल ने सिर्फ iPhone और Mac को ही अपडेट्स जारी नहीं किए हैं. कंपनी ने Apple Watch, Apple TV और Vision Pro के लिए भी नए अपडेट जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक, watchOS 26.6, tvOS 26.6 और visionOS 26.6 में भी कई कमियों को दूर किया गया है. Apple के मुताबिक, सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर कुल 194 से ज्यादा यूनिक सिक्योरिटी कमजोरियों को दूर किया गया है. इससे पूरे Apple इकोसिस्टम की सुरक्षा पहले से कहीं बेहतर हो गई है.

क्या तुरंत अपडेट करना जरूरी है?

Apple का कहना है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इन सुरक्षा खामियों का किसी भी साइबर हमले में इस्तेमाल किया गया है. लेकिन साइबर अपराधी ज्यादातर ऐसी ही कमजोरियों का फायदा उठाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं. इसीलिए यूजर्स को अपने डिवाइस को तुरंत ही अपडेट कर लेना चाहिए.

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