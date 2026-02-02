स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीस्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान

Smartphone Tips: आज के समय में स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि स्मार्टवॉच, टैबलेट और लैपटॉप तक टचस्क्रीन पर ही चल रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 04:01 PM (IST)
आज के समय में स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि स्मार्टवॉच, टैबलेट और लैपटॉप तक टचस्क्रीन पर ही चल रहे हैं. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है वैसे-वैसे टचस्क्रीन भी पहले से ज्यादा स्मूद, तेज और यूजर-फ्रेंडली होती चली गई है. मोबाइल फोन्स की बात करें तो अब डिस्प्ले न सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि उनमें नीचे दिखाई देने वाली एक पतली सी काली लाइन भी आम हो गई है. बहुत से लोग इसे सिर्फ डिजाइन का हिस्सा समझते हैं लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है.

कुछ साल पहले तक फोन के नीचे फिजिकल होम बटन हुआ करता था. जैसे ही स्क्रीन का साइज बढ़ा और बेज़ल पतले होने लगे, वैसे ही कंपनियों ने बटन हटाकर जेस्चर नेविगेशन को अपनाना शुरू कर दिया. उसी बदलाव का नतीजा है स्क्रीन के नीचे दिखने वाली यह ब्लैक लाइन. प्रोफेशनल UI और UX एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज लगभग हर मॉडर्न स्मार्टफोन में यह लाइन मौजूद होती है. iPhone में यह पहले से है और अब लगभग सभी Android फोन्स में भी मिल जाती है, खासकर Google और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स में.
iPhone में यह लाइन लगभग हर मॉडल में एक जैसी दिखती है जबकि Android फोन्स में फोन के मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से इसके काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क हो सकता है. लेकिन इसका असली मकसद दोनों प्लेटफॉर्म पर एक ही है. यह लाइन दरअसल पुराने होम बटन का डिजिटल रूप है जो फोन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका बन चुकी है.
Published at : 02 Feb 2026 04:01 PM (IST)
