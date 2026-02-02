स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान

कुछ साल पहले तक फोन के नीचे फिजिकल होम बटन हुआ करता था. जैसे ही स्क्रीन का साइज बढ़ा और बेज़ल पतले होने लगे, वैसे ही कंपनियों ने बटन हटाकर जेस्चर नेविगेशन को अपनाना शुरू कर दिया. उसी बदलाव का नतीजा है स्क्रीन के नीचे दिखने वाली यह ब्लैक लाइन. प्रोफेशनल UI और UX एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज लगभग हर मॉडर्न स्मार्टफोन में यह लाइन मौजूद होती है. iPhone में यह पहले से है और अब लगभग सभी Android फोन्स में भी मिल जाती है, खासकर Google और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स में.