एक्सप्लोरर
स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान
Smartphone Tips: आज के समय में स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि स्मार्टवॉच, टैबलेट और लैपटॉप तक टचस्क्रीन पर ही चल रहे हैं.
आज के समय में स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि स्मार्टवॉच, टैबलेट और लैपटॉप तक टचस्क्रीन पर ही चल रहे हैं. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है वैसे-वैसे टचस्क्रीन भी पहले से ज्यादा स्मूद, तेज और यूजर-फ्रेंडली होती चली गई है. मोबाइल फोन्स की बात करें तो अब डिस्प्ले न सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि उनमें नीचे दिखाई देने वाली एक पतली सी काली लाइन भी आम हो गई है. बहुत से लोग इसे सिर्फ डिजाइन का हिस्सा समझते हैं लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है.
1/5
2/5
Published at : 02 Feb 2026 04:01 PM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
UPI की एक गलती और उड़ गए पैसे? गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो वापस मिलेंगे या नहीं, जानिए पूरा नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Android 17 की एंट्री तय! आपके फोन में होने वाले हैं बड़े बदलाव, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Free WiFi का लालच पड़ेगा भारी! एक छोटी सी चूक और हैकर्स ले लेंगे फोन से लेकर बैंक अकाउंट तक का कंट्रोल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion