सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह रेडिएशन नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है, सिरदर्द, थकान, और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को प्रभावित करती है जो नींद लाने में मदद करता है. अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं या उसे पास रखकर सोते हैं तो नींद देर से आती है और नींद पूरी नहीं होती. इससे अगले दिन सुस्ती, मूड में बदलाव और काम में ध्यान की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.