सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती
Smartphone Tips: आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर के कामों से लेकर मनोरंजन तक, हर चीज़ के लिए हम फोन पर निर्भर हैं.
आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर के कामों से लेकर मनोरंजन तक, हर चीज़ के लिए हम फोन पर निर्भर हैं. लेकिन एक गलती जो ज्यादातर लोग रोज़ करते हैं सोते समय सिर के पास फोन रखना वो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है. आइए जानते हैं क्यों यह आदत छोड़ना ज़रूरी है.
Published at : 15 Oct 2025 04:35 PM (IST)
