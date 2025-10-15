हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Smartphone Tips: आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर के कामों से लेकर मनोरंजन तक, हर चीज़ के लिए हम फोन पर निर्भर हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 04:35 PM (IST)
Smartphone Tips: आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर के कामों से लेकर मनोरंजन तक, हर चीज़ के लिए हम फोन पर निर्भर हैं.

आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर के कामों से लेकर मनोरंजन तक, हर चीज़ के लिए हम फोन पर निर्भर हैं. लेकिन एक गलती जो ज्यादातर लोग रोज़ करते हैं सोते समय सिर के पास फोन रखना वो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है. आइए जानते हैं क्यों यह आदत छोड़ना ज़रूरी है.

1/6
स्मार्टफोन लगातार रेडियोफ्रीक्वेंसी (RF) रेडिएशन छोड़ते हैं जो लंबे समय तक शरीर के संपर्क में रहने पर हानिकारक हो सकता है. जब आप सोते समय फोन को तकिए के पास या सिर के पास रखते हैं तो ये रेडिएशन सीधे आपके मस्तिष्क पर असर डाल सकता है.
स्मार्टफोन लगातार रेडियोफ्रीक्वेंसी (RF) रेडिएशन छोड़ते हैं जो लंबे समय तक शरीर के संपर्क में रहने पर हानिकारक हो सकता है. जब आप सोते समय फोन को तकिए के पास या सिर के पास रखते हैं तो ये रेडिएशन सीधे आपके मस्तिष्क पर असर डाल सकता है.
2/6
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह रेडिएशन नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है, सिरदर्द, थकान, और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को प्रभावित करती है जो नींद लाने में मदद करता है. अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं या उसे पास रखकर सोते हैं तो नींद देर से आती है और नींद पूरी नहीं होती. इससे अगले दिन सुस्ती, मूड में बदलाव और काम में ध्यान की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह रेडिएशन नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है, सिरदर्द, थकान, और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को प्रभावित करती है जो नींद लाने में मदद करता है. अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं या उसे पास रखकर सोते हैं तो नींद देर से आती है और नींद पूरी नहीं होती. इससे अगले दिन सुस्ती, मूड में बदलाव और काम में ध्यान की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.
3/6
फोन से मिलने वाले लगातार नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन या कॉल अलर्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. कई बार रात में अनजाने में फोन बजता है और नींद टूट जाती है. यह आदत धीरे-धीरे एंग्जायटी और इंसोम्निया (नींद न आने की बीमारी) का कारण बन सकती है.
फोन से मिलने वाले लगातार नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन या कॉल अलर्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. कई बार रात में अनजाने में फोन बजता है और नींद टूट जाती है. यह आदत धीरे-धीरे एंग्जायटी और इंसोम्निया (नींद न आने की बीमारी) का कारण बन सकती है.
4/6
कई मामलों में लोगों के फोन चार्जिंग पर लगे हुए ही तकिए के नीचे रखे रहते हैं. यह आदत शॉर्ट सर्किट या बैटरी ओवरहीटिंग के कारण आग लगने तक का खतरा पैदा कर सकती है. खासतौर पर रात में चार्ज करते समय फोन को सिर या शरीर के पास रखना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.
कई मामलों में लोगों के फोन चार्जिंग पर लगे हुए ही तकिए के नीचे रखे रहते हैं. यह आदत शॉर्ट सर्किट या बैटरी ओवरहीटिंग के कारण आग लगने तक का खतरा पैदा कर सकती है. खासतौर पर रात में चार्ज करते समय फोन को सिर या शरीर के पास रखना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.
5/6
फोन को बेड से दूर रखें, कोशिश करें कि सोने से पहले फोन को कमरे के किसी कोने या टेबल पर रख दें. अगर अलार्म के लिए फोन पास रखना ज़रूरी है तो एयरप्लेन मोड में डालें ताकि रेडिएशन कम हो. सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद करें इससे दिमाग को रिलैक्स होने का समय मिलेगा और नींद जल्दी आएगी. अगर संभव हो तो अलार्म के लिए फोन की जगह घड़ी का इस्तेमाल करें.
फोन को बेड से दूर रखें, कोशिश करें कि सोने से पहले फोन को कमरे के किसी कोने या टेबल पर रख दें. अगर अलार्म के लिए फोन पास रखना ज़रूरी है तो एयरप्लेन मोड में डालें ताकि रेडिएशन कम हो. सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद करें इससे दिमाग को रिलैक्स होने का समय मिलेगा और नींद जल्दी आएगी. अगर संभव हो तो अलार्म के लिए फोन की जगह घड़ी का इस्तेमाल करें.
6/6
स्मार्टफोन हमारी ज़रूरत जरूर हैं लेकिन सोते समय सिर के पास रखना एक बड़ी गलती है. यह धीरे-धीरे हमारी नींद, दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है. अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज से ही यह आदत छोड़ दें और फोन को अपने बिस्तर से दूर रखें.
स्मार्टफोन हमारी ज़रूरत जरूर हैं लेकिन सोते समय सिर के पास रखना एक बड़ी गलती है. यह धीरे-धीरे हमारी नींद, दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है. अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज से ही यह आदत छोड़ दें और फोन को अपने बिस्तर से दूर रखें.
Published at : 15 Oct 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget