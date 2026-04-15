Tech Tips: फोन रोज रीस्टार्ट करें या महीने में एक बार? सही टाइम जान लिया तो स्पीड होगी दोगुनी

रोजाना फोन को रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं है. अगर आपका फोन सामान्य तरीके से काम कर रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही तो रोज रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, अगर आप हैवी यूजर हैं जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या कई ऐप्स का एक साथ इस्तेमाल तो 2-3 दिन में एक बार रीस्टार्ट करना फायदेमंद हो सकता है.