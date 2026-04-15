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Tech Tips: फोन रोज रीस्टार्ट करें या महीने में एक बार? सही टाइम जान लिया तो स्पीड होगी दोगुनी
Tech Tips: हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करना सबसे अच्छा तरीका है. इससे फोन की मेमोरी साफ होती है छोटे-छोटे बग्स खत्म होते हैं और सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है.
हम में से ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन उसे रीस्टार्ट करने की आदत कम ही लोगों में होती है. समय-समय पर फोन को रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे सिस्टम को रिफ्रेश होने का मौका मिलता है. रीस्टार्ट करने से बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक प्रोसेस बंद हो जाते हैं और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है.
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Published at : 15 Apr 2026 07:58 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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