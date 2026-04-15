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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTech Tips: फोन रोज रीस्टार्ट करें या महीने में एक बार? सही टाइम जान लिया तो स्पीड होगी दोगुनी

Tech Tips: फोन रोज रीस्टार्ट करें या महीने में एक बार? सही टाइम जान लिया तो स्पीड होगी दोगुनी

Tech Tips: हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करना सबसे अच्छा तरीका है. इससे फोन की मेमोरी साफ होती है छोटे-छोटे बग्स खत्म होते हैं और सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Apr 2026 07:58 AM (IST)
Tech Tips: हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करना सबसे अच्छा तरीका है. इससे फोन की मेमोरी साफ होती है छोटे-छोटे बग्स खत्म होते हैं और सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है.

हम में से ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन उसे रीस्टार्ट करने की आदत कम ही लोगों में होती है. समय-समय पर फोन को रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे सिस्टम को रिफ्रेश होने का मौका मिलता है. रीस्टार्ट करने से बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक प्रोसेस बंद हो जाते हैं और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है.

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रोजाना फोन को रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं है. अगर आपका फोन सामान्य तरीके से काम कर रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही तो रोज रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, अगर आप हैवी यूजर हैं जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या कई ऐप्स का एक साथ इस्तेमाल तो 2-3 दिन में एक बार रीस्टार्ट करना फायदेमंद हो सकता है.
रोजाना फोन को रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं है. अगर आपका फोन सामान्य तरीके से काम कर रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही तो रोज रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, अगर आप हैवी यूजर हैं जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या कई ऐप्स का एक साथ इस्तेमाल तो 2-3 दिन में एक बार रीस्टार्ट करना फायदेमंद हो सकता है.
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ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करना सबसे अच्छा तरीका है. इससे फोन की मेमोरी साफ होती है छोटे-छोटे बग्स खत्म होते हैं और सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है. यह एक बैलेंस्ड तरीका है जिससे आपको बार-बार रीस्टार्ट करने की झंझट भी नहीं होती और फोन की परफॉर्मेंस भी बनी रहती है.
ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करना सबसे अच्छा तरीका है. इससे फोन की मेमोरी साफ होती है छोटे-छोटे बग्स खत्म होते हैं और सिस्टम स्मूद तरीके से काम करता है. यह एक बैलेंस्ड तरीका है जिससे आपको बार-बार रीस्टार्ट करने की झंझट भी नहीं होती और फोन की परफॉर्मेंस भी बनी रहती है.
Published at : 15 Apr 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
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