दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
Whatsapp: दिवाली का त्योहार आते ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. हर कोई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को WhatsApp ग्रुप में मैसेज भेजता है.
दिवाली का त्योहार आते ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. हर कोई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को WhatsApp ग्रुप में मैसेज भेजता है लेकिन अगर आपने बिना सोचे-समझे कुछ गलत कंटेंट शेयर कर दिया तो यह त्योहार आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है. WhatsApp भले ही एक निजी चैटिंग ऐप हो लेकिन यहां भेजे गए हर मैसेज पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं ऐसी हैं जो गलत या आपत्तिजनक मैसेज भेजने वालों पर सीधे लागू हो जाती हैं.
