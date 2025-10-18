दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp

WhatsApp एक उपयोगी और शक्तिशाली माध्यम है लेकिन इसके इस्तेमाल में जिम्मेदारी बेहद ज़रूरी है. अगर किसी ग्रुप में आप एडमिन हैं तो आपकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रुप में गलत मैसेज या वीडियो शेयर होने पर प्रशासन सबसे पहले एडमिन से जवाब मांगता है. दिवाली जैसे त्योहारों पर खुशियां बांटें लेकिन ऐसा कुछ न करें जिससे खुशियों की जगह कानूनी परेशानियां आ जाएं. सोच-समझकर मैसेज भेजना ही आज के डिजिटल युग में समझदारी की असली पहचान है.