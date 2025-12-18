हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी

IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में जहां अनकैप्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी, वहीं कई अनुभवी और बड़े नाम कौड़ी के भाव बिके. इन खिलाड़ियों का अनुभव और रिकॉर्ड देखते हुए माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Dec 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन कई मायनों में चौंकाने वाला रहा. जहां एक तरफ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने जमकर पैसा लुटाया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहे जो बेहद कम कीमत पर बिक गए. इन खिलाड़ियों का अनुभव और रिकॉर्ड देखते हुए माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन ऑक्शन टेबल पर तस्वीर कुछ और ही दिखी.

डेविड मिलर

साउथ अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में अपने नाम किया. आईपीएल में 140 से ज्यादा मैच खेल चुके मिलर 3000 से अधिक रन बना चुके हैं और कई बार मैच फिनिश करने की काबिलियत दिखा चुके हैं. बावजूद इसके, उन पर कोई बड़ी बोली नहीं लगी.

बेन डकेट

इंग्लैंड के आक्रामक ओपनर बेन डकेट भी दिल्ली कैपिटल्स के खाते में आए. उन्हें भी 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा गया. डकेट सीमित ओवरों के क्रिकेट में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और टी20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. ऐसे में यह डील दिल्ली के लिए फायदेमंद मानी जा रही है.

सरफराज खान

डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले सरफराज खान का ऑक्शन सफर सबसे दिलचस्प रहा. पहले राउंड में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया. सरफराज की बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए यह सौदा काफी सस्ता माना जा रहा है.

क्विंटन डिकॉक

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 1 करोड़ रुपये में खरीदा. डिकॉक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम हैं और आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. ऐसे खिलाड़ी का इतनी कम कीमत में मिलना मुंबई के लिए जैकपॉट जैसा है.

आकाश दीप

भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप को कोलकाता नाइटराइडर्स ने उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकाश दीप ने अपनी काबिलियत दिखाई है, ऐसे में यह सौदा केकेआर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

Published at : 18 Dec 2025 07:49 AM (IST)
Tags :
David Miller Ben Duckett QUINTON DE KOCK IPL 2026 IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi Muscat Visit: 'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Muscat Visit: 'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
बिहार
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
जनरल नॉलेज
देश में 100 करोड़ हिंदू, लेकिन एक-दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक? जानें इनके नाम
देश में 100 करोड़ हिंदू, लेकिन एक-दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक? जानें इनके नाम
Home Tips
चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट
चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget