IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन कई मायनों में चौंकाने वाला रहा. जहां एक तरफ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने जमकर पैसा लुटाया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहे जो बेहद कम कीमत पर बिक गए. इन खिलाड़ियों का अनुभव और रिकॉर्ड देखते हुए माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन ऑक्शन टेबल पर तस्वीर कुछ और ही दिखी.

डेविड मिलर

साउथ अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में अपने नाम किया. आईपीएल में 140 से ज्यादा मैच खेल चुके मिलर 3000 से अधिक रन बना चुके हैं और कई बार मैच फिनिश करने की काबिलियत दिखा चुके हैं. बावजूद इसके, उन पर कोई बड़ी बोली नहीं लगी.

बेन डकेट

इंग्लैंड के आक्रामक ओपनर बेन डकेट भी दिल्ली कैपिटल्स के खाते में आए. उन्हें भी 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा गया. डकेट सीमित ओवरों के क्रिकेट में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और टी20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. ऐसे में यह डील दिल्ली के लिए फायदेमंद मानी जा रही है.

सरफराज खान

डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले सरफराज खान का ऑक्शन सफर सबसे दिलचस्प रहा. पहले राउंड में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया. सरफराज की बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए यह सौदा काफी सस्ता माना जा रहा है.

क्विंटन डिकॉक

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 1 करोड़ रुपये में खरीदा. डिकॉक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम हैं और आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. ऐसे खिलाड़ी का इतनी कम कीमत में मिलना मुंबई के लिए जैकपॉट जैसा है.

आकाश दीप

भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप को कोलकाता नाइटराइडर्स ने उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकाश दीप ने अपनी काबिलियत दिखाई है, ऐसे में यह सौदा केकेआर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.