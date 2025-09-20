ये है मेड-इन-इंडिया मोबाइल जिसे हैक करना नामुमकिन, सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है ऐसी हाई-टेक्नोलॉजी, जानिए पूरी जानकारी

जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ ‘संभव’ आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है. यह एक एंड-टू-एंड सुरक्षित मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो 5G तकनीक पर आधारित है और मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन से लैस है. इस सिस्टम के जरिए अधिकारी चलते-फिरते सुरक्षित तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं और डॉक्यूमेंट, तस्वीरें या वीडियो बिना किसी लीक के आदान-प्रदान कर सकते हैं. वॉट्सऐप के विकल्प के रूप में इसमें M-Sigma नामक एक स्वदेशी एप भी शामिल है जो पूरी तरह सुरक्षित है.