एक्सप्लोरर
ये है मेड-इन-इंडिया मोबाइल जिसे हैक करना नामुमकिन, सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है ऐसी हाई-टेक्नोलॉजी, जानिए पूरी जानकारी
भारतीय सेना ने हाल ही में अपने घरेलू सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर दुनिया को यह संदेश दिया है कि अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की कतार में है जिनके पास सुरक्षित संचार तकनीक मौजूद है.
भारतीय सेना ने हाल ही में अपने घरेलू सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम ‘संभव’ (Secure Army Mobile Bharat Version) का इस्तेमाल कर दुनिया को यह संदेश दिया है कि अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो चुका है जिनके पास पूरी तरह सुरक्षित संचार तकनीक मौजूद है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मेड-इन-इंडिया मोबाइल का इस्तेमाल किया गया और यही सिस्टम कमांड और कम्युनिकेशन का मुख्य साधन बना.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 20 Sep 2025 01:54 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये है मेड-इन-इंडिया मोबाइल जिसे हैक करना नामुमकिन, सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है ऐसी हाई-टेक्नोलॉजी, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब नहीं चाहिए फोन-कार्ड! सिर्फ अंगूठा लगाते ही होगा पेमेंट, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Diwali धमाका! 10 हजार से भी कम में मिल जाएगी Smart TV, Flipkart-Amazon नहीं यहां मिलेगी सबसे तगड़ी डील
टेक्नोलॉजी
8 Photos
लाल साड़ी से लेकर बनारसी तक! जानिए कैसे बदल-बदल कर डिजाइनर साड़ियों में बना सकती हैं अपनी फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये है मेड-इन-इंडिया मोबाइल जिसे हैक करना नामुमकिन, सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है ऐसी हाई-टेक्नोलॉजी, जानिए पूरी जानकारी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion