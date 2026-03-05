TV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आपके घर में थोड़ा पुराना स्मार्ट टीवी है तो उसके रिमोट पर आपको बाकी बटनों के साथ लाल, पीले, हरे और नीले बटन भी दिखेंगे. कुछ सेट-टॉप बॉक्स के रिमोट पर भी ऐसे बटन होते हैं. कई बार इन्हें प्रेस करने पर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये रिमोट पर दिए गए हैं तो इनका कुछ पर्पज जरूर होगा. बता दें कि ये बटन कॉन्टेक्स्ट-शॉर्टकट सेंसेटिव होते हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है. आज हम बताएंगे कि रिमोट पर इन कलरफुल बटन का क्या काम होता है.

इंटरनेट के आने से पहले हुई थी शुरुआत

रिमोट पर लाल, पीले, हरे और नीले बटन देने की शुरुआत इंटरनेट से पहले हुई थी. दरअसल, इन बटनों की शुरुआत टेलीटेक्स्ट के लिए हुई थी. इंटरनेट के आने से पहले यह यूरोप और यूके की एक इंफोर्मेशन सर्विस थी. इसमें स्क्रीन के नीचे कलर-कोडेड लिंक दिखाए जाते थे. जिस कलर का लिंक होता था, उस कलर की बटन को प्रेस कर यूजर उन लिंक पर क्लिक कर सकता था, जो उसे मौसम या न्यूज आदि से जुड़े पेज पर ले जाता था. अब यह सर्विस बंद हो गई है, लेकिन टीवी कंपनियों ने इन बटनों को देना बंद नहीं किया और अब इन्हें नेविगेशन के लिए यूज किया जाने लगा है.

अब टीवी के रिमोट पर इनका क्या काम?

कई कंपनियों के टीवी के रिमोट पर आज भी ये कलरफुल बटन देखने को मिलते हैं. ये शॉर्टकट या हॉट-की के तौर पर काम करते हैं. यानी इन बटनों पर किसी फंक्शन को जोड़ दिया जाता है. ऐसे में ये बटन प्रेस करते ही वह फंक्शन ओपन हो जाएगा. कई कंपनियां इन बटनों को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देती है, जहां यूजर इन्हें अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं.

सेट-टॉप बॉक्स पर इनका क्या काम?

टीवी की तरह सेट-टॉप बॉक्स पर भी इन बटनों को खास फंक्शन असाइन किए गए हैं. इन्हें लैंग्वेज सेटिंग चेंज करने, पेड सर्विस सब्सक्राइब करने समेत दूसरे मेनू ओपन करने के लिए यूज किया जा सकता है. कई कंपनियां इनके जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देती हैं.

