हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल

TV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल

अगर आप घर में लगे टीवी के रिमोट को देखेंगे तो इस पर लाल, पीले, हरे और नीले रंग के बटन मिलेंगे, लेकिन क्या आप इनके यूज के बारे में जानते हैं? अधिकतर लोगों को इनके यूज की जानकारी नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आपके घर में थोड़ा पुराना स्मार्ट टीवी है तो उसके रिमोट पर आपको बाकी बटनों के साथ लाल, पीले, हरे और नीले बटन भी दिखेंगे. कुछ सेट-टॉप बॉक्स के रिमोट पर भी ऐसे बटन होते हैं. कई बार इन्हें प्रेस करने पर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये रिमोट पर दिए गए हैं तो इनका कुछ पर्पज जरूर होगा. बता दें कि ये बटन कॉन्टेक्स्ट-शॉर्टकट सेंसेटिव होते हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है. आज हम बताएंगे कि रिमोट पर इन कलरफुल बटन का क्या काम होता है.

इंटरनेट के आने से पहले हुई थी शुरुआत

रिमोट पर लाल, पीले, हरे और नीले बटन देने की शुरुआत इंटरनेट से पहले हुई थी. दरअसल, इन बटनों की शुरुआत टेलीटेक्स्ट के लिए हुई थी. इंटरनेट के आने से पहले यह यूरोप और यूके की एक इंफोर्मेशन सर्विस थी. इसमें स्क्रीन के नीचे कलर-कोडेड लिंक दिखाए जाते थे. जिस कलर का लिंक होता था, उस कलर की बटन को प्रेस कर यूजर उन लिंक पर क्लिक कर सकता था, जो उसे मौसम या न्यूज आदि से जुड़े पेज पर ले जाता था. अब यह सर्विस बंद हो गई है, लेकिन टीवी कंपनियों ने इन बटनों को देना बंद नहीं किया और अब इन्हें नेविगेशन के लिए यूज किया जाने लगा है.

अब टीवी के रिमोट पर इनका क्या काम?

कई कंपनियों के टीवी के रिमोट पर आज भी ये कलरफुल बटन देखने को मिलते हैं. ये शॉर्टकट या हॉट-की के तौर पर काम करते हैं. यानी इन बटनों पर किसी फंक्शन को जोड़ दिया जाता है. ऐसे में ये बटन प्रेस करते ही वह फंक्शन ओपन हो जाएगा. कई कंपनियां इन बटनों को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देती है, जहां यूजर इन्हें अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं.

सेट-टॉप बॉक्स पर इनका क्या काम?

टीवी की तरह सेट-टॉप बॉक्स पर भी इन बटनों को खास फंक्शन असाइन किए गए हैं. इन्हें लैंग्वेज सेटिंग चेंज करने, पेड सर्विस सब्सक्राइब करने समेत दूसरे मेनू ओपन करने के लिए यूज किया जा सकता है. कई कंपनियां इनके जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देती हैं.

ये भी पढ़ें-

YouTube वीडियो पर 50,000 व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? यहां जानें पूरा हिसाब-किताब और इनकम बढ़ाने का तरीका

Published at : 05 Mar 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Tv Remote TECH NEWS Set-Top Box
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
TV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल
TV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
YouTube वीडियो पर 50,000 व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? यहां जानें पूरा हिसाब-किताब और इनकम बढ़ाने का तरीका
YouTube वीडियो पर 50,000 व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? यहां जानें पूरा हिसाब-किताब और इनकम बढ़ाने का तरीका
टेक्नोलॉजी
iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट की बरसात! यहां मिल रही है 15,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जल्दी उठाएं फायदा
iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट की बरसात! यहां मिल रही है 15,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जल्दी उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
बिहार
पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?
पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal Live Streaming: तुरंत नोट कर लें समय, आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए कब-कहां देखें लाइव
IND vs ENG Semifinal Live: आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब-कहां देखें लाइव
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget