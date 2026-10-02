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हिंदी न्यूज़शिक्षाबारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?

बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?

बारिश और कुछ परीक्षा केंद्रों पर मैदान में जलभराव की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कई केंद्रों पर परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत होने वाली फिजिकल दक्षता परीक्षा को लेकर जरूरी अपडेट है. दरअसल, बारिश और कुछ परीक्षा केंद्रों पर मैदान में जलभराव की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कई केंद्रों पर परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. 1 अक्टूबर से शुरू हुई पीईटी अब कुछ केंद्रों पर अलग-अलग तारीखों में आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर 1 अक्टूबर को होने वाली पीईटी को आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर 2026 कर दिया है. जिन परीक्षा की तारीख और केंद्र बदला है, उनके लिए संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. 

यूपीपीआरपीबी के अनुसार, 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली, 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर, 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर केंद्रों पर होने वाले पीईटी परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी. हालांकि इन केंद्रों पर 3 अक्टूबर के बाद निर्धारित पीईटी का आयोजन मूल शेड्यूल के अनुसार ही किया जाएगा. सिवाय उन केंद्रों के लिए जिनके लिए बोर्ड ने अलग संशोधित तारीख जारी की है. 

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आजमगढ़, गोरखपुर और मेरठ का शेड्यूल बदला 

20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर और 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ की उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 1 अक्टूबर की परीक्षा ही नहीं, बल्कि अगले कुछ दिनों की तारीखों में भी बदलाव किया गया है. इन केंद्रों पर 1 अक्टूबर की परीक्षा 8 अक्टूबर, 3 अक्टूबर की परीक्षा 9 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की परीक्षा 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी. 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी. 

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बरेली में भी परीक्षा केंद्र बदला 

8वीं वाहिनी पीएसी बरेली से जुड़े उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है. अब इन उम्मीदवारों को पीईटी पुलिस लाइन्स बरेली में कराई जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और उसमें दिए गए संशोधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. वहीं भी 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर और 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर में अब पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी. इन दोनों केंद्रों से जुड़े उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर शेड्यूल किया जाएगा. 

संशोधित एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाए 

यूपीपीआरपीबी ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा की या परीक्षा केंद्र बदल गया है, उनका पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा. ऐसे उम्मीदवारों को संशोधित एडमिट कार्ड के साथ ही पीईटी में शामिल होना होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Education News UP Police PET 2026
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