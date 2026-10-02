बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत होने वाली फिजिकल दक्षता परीक्षा को लेकर जरूरी अपडेट है. दरअसल, बारिश और कुछ परीक्षा केंद्रों पर मैदान में जलभराव की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कई केंद्रों पर परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. 1 अक्टूबर से शुरू हुई पीईटी अब कुछ केंद्रों पर अलग-अलग तारीखों में आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर 1 अक्टूबर को होने वाली पीईटी को आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर 2026 कर दिया है. जिन परीक्षा की तारीख और केंद्र बदला है, उनके लिए संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे.

यूपीपीआरपीबी के अनुसार, 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली, 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर, 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर केंद्रों पर होने वाले पीईटी परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी. हालांकि इन केंद्रों पर 3 अक्टूबर के बाद निर्धारित पीईटी का आयोजन मूल शेड्यूल के अनुसार ही किया जाएगा. सिवाय उन केंद्रों के लिए जिनके लिए बोर्ड ने अलग संशोधित तारीख जारी की है.

आजमगढ़, गोरखपुर और मेरठ का शेड्यूल बदला

20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर और 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ की उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 1 अक्टूबर की परीक्षा ही नहीं, बल्कि अगले कुछ दिनों की तारीखों में भी बदलाव किया गया है. इन केंद्रों पर 1 अक्टूबर की परीक्षा 8 अक्टूबर, 3 अक्टूबर की परीक्षा 9 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की परीक्षा 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी. 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी.

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बरेली में भी परीक्षा केंद्र बदला

8वीं वाहिनी पीएसी बरेली से जुड़े उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है. अब इन उम्मीदवारों को पीईटी पुलिस लाइन्स बरेली में कराई जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और उसमें दिए गए संशोधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. वहीं भी 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर और 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर में अब पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी. इन दोनों केंद्रों से जुड़े उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर शेड्यूल किया जाएगा.

संशोधित एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाए

यूपीपीआरपीबी ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा की या परीक्षा केंद्र बदल गया है, उनका पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा. ऐसे उम्मीदवारों को संशोधित एडमिट कार्ड के साथ ही पीईटी में शामिल होना होगा.

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