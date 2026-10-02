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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड1 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 3 OBC और 2 SC, यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए आई BJP की संभावित लिस्ट

1 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 3 OBC और 2 SC, यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए आई BJP की संभावित लिस्ट

UP में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, साल 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण साधने की जुगत में है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 02 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है. सामाजिक समीकरण को देखते हुए पार्टी 1 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 एससी समाज से प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है.

 हालांकि, यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में 2 ब्राह्मण चेहरों को राज्यसभा भेजने पर भी चर्चा हुई है. 

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ब्राह्मण उम्मीदवारों में कौन कौन?

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी राज्यसभा जा सकते हैं, जबकि बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में आगे बताया जा रहा है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, प्रकाश पाल और रेखा वर्मा के नाम भी चर्चा में हैं. सुरेश राणा, सत्यपाल सिंह, प्रियंका रावत और कांता कर्दम भी दावेदारों में बताए जा रहे हैं. 

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वहीं, ब्राह्मण समाज से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, त्र्यंबक त्रिपाठी, कुमार विश्वास, कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, देवरिया से पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी समेत 6 नामों पर चर्चा जारी है.

सपा की क्या है रणनीति?

उधर, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार पर्चे खरीदे हैं और 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है. सपा से रामगोपाल यादव और धनराद नथवानी प्रत्याशी हैं. 

दावा है कि सपा तीसरा कैंडिडेट भी उतारेगी. यूपी में राज्यसभा सीटों के लिए 6 अक्टूबर तक नामांकन होना है. अगर चुनाव की स्थिति बनी तो 16 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना शुरू हो सकती है. 

फिलहाल यूपी में राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हो रहीं हैं उसमें से 8 पर बीजेपी, 1 सपा और 1 पर बसपा के सदस्य है. इस चुनाव के बाद बसपा यूपी के विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा में शून्य हो जाएगी.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
BJP UP News Up Politics Rajya Sabha Election 2026
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