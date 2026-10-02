'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई प्लेन की घटना के बाद भारत के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर से फोन पर बात की. उन्होंने शुक्रवार (2 अक्टूबर) को फोन पर बात करते हुए स्मित की बहादुरी की तारीफ की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की. बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव और उस घटना के दौरान उन्हें हिम्मत कैसे मिली, इसके बारे में बताया. इसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा, 'पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. आपके और आपकी सेहत के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है. आपकी हिम्मत, सूझबूझ और संयम ने कई जानें बचाईं. देश गर्व से कह सकता है कि हम भारतीय जान लेने वाले नहीं हैं दूसरों की जान बचाने वाले लोग है. मैं हृदय से गर्व महसूस करता हूं.'

पीएम मोदी ने फोन पर क्या-क्या कहा

पीएम मोदी ने पायलट माछर की तारीफ करते हुए कहा, 'आपकी सूझबूझ ने इतने लोगों की जान बचाई. हम हिन्दुस्तानी पूरी दुनिया को गर्व से कह सकते हैं कि हम हिन्दुस्तानी जान लेने वाले नहीं, जान बचाने वाले लोग हैं. आपने अपनी शरीर पर इतनाबड़ा घाव लिया, आप जीवन और मृत्यु से लड़ रहे थे, अपने जीवन की परवाह किए बिना सभी को बचाया. आपने 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ा दिया.'

पीएम मोदी ने स्मित माछर के परिवार से की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने पायलट स्मित माछर की पत्नी और उनके माता-पिता से भी बात की . उन्होंने कहा कि पूरा देश स्मित के साथ खड़ा है. पीएम मोदी ने कहा, कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई. सब आपकी दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इसलिए आप तो जल्दी से स्वस्थ होने ही वाले हैं. भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है. आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं. आप वीर पुरुष हैं.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि मूल रूप से गुजराती स्मित माछर पर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में को-पायलट ने उड़ान के दौरान हमला किया था. चाकू से हुए हमले में घायल होने के बावजूद स्मित ने यात्रियों और क्रू के साथ-साथ विमान को सुरक्षित रखा. विमान में अधिकतर इजरायली नागरिक थे, जिन्होंने को-पायलट को पकड़ा और बाद में तबुक एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित उतारा गया.

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