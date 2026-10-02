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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख

2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख

ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है. 10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन दोनों टीम इस विश्व कप टूर्नामेंट में कई बार आमने-सामने आ सकती हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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10 अक्टूबर 2027, यह वह तारीख है जब भारत और पाकिस्तान 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे. भारत और पाकिस्तान को 4 अन्य टीमों के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. अगले साल विश्व कप टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से शुरू होगा और फाइनल 21 नवंबर को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा. मगर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 3 बार आमने-सामने आ सकते हैं.

ICC ने गुरुवार, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया था. दरअसल टूर्नामेंट का फॉर्मेट इस बार बेहद दिलचस्प है, जो 3 अलग-अलग राउंड्स में खेला जाएगा, जिनमें भारत-पाकिस्तान की तीन बार टक्कर हो सकती है. यहां समझ लीजिए कैसे?

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3 बार होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर

पहली टक्कर- भारत और पाकिस्तान की पहली टक्कर 10 अक्टूबर को होगी. यह मैच जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा. यह वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की 9वीं भिड़ंत होगी. अब तक सभी 8 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं.

दूसरी टक्कर- ग्रुप स्टेज के बाद 12 में से सात टीम सुपर-7 स्टेज में जाएंगी. अगर बह्रत और पाकिस्तान, दोनों टीम सुपर-7 चरण के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं, तो उनकी दूसरी टक्कर तय हो जाएगी. दोनों ग्रुप की पॉइंट्स टेबल की टॉप-3 टीम सुपर-7 में जाएंगी. वहीं सातवीं टीम वह होगी, जो दोनों ग्रुप में मिलाकर चौथी बेस्ट टीम होगी. बता दें कि सुपर-7 के मैच 25 अक्टूबर से शुरू होंगे.

तीसरी टक्कर- अगर भारत और पाकिस्तान, दोनों टीम ग्रुप स्टेज, सुपर-7 स्टेज से होकर सेमीफाइनल तक का सफर तय करती हैं, तो नॉकआउट स्टेज में उनकी सेमीफाइनल या फाइनल में टक्कर संभव है.

8-0 से आगे है भारत

अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले गए हैं. साल 1992 में उनकी पहली टक्कर हुई थी. 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी विश्व कप में भारत को हरा नहीं पाया है. जब 2023 वर्ल्ड कप में उनकी आखिरी भिड़ंत हुई, तब टीम इंडिया ने 7 विकेट की आसान जीत दर्ज की थी.

भारत का शेड्यूल

  • 7 अक्टूबर - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
  • 10 अक्टूबर - भारत बनाम पाकिस्तान
  • 14 अक्टूबर - भारत बनाम अफगानिस्तान
  • 17 अक्टूबर - भारत बनाम क्वालीफायर ए
  • 24 अक्टूबर - भारत बनाम जिम्बाब्वे

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Oct 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan ODI World Cup 2027 ODI World Cup
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