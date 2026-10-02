Jio का Anniversary ऑफर, 1499 रुपये में 4G फोन पर 6 महीने डेटा फ्री

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom JioTV, UPI भुगतान, सुरक्षा जैसी डिजिटल सेवाएँ इसमें हैं.

2G फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए 4G पर जाने का खर्च अब थोड़ा आसान हो सकता है. Jio ने भारत में अपने 10 साल पूरे होने के मौके पर JioBharat फीचर फोन के लिए सीमित समय का खास ऑफर पेश किया है. इस ऑफर में योग्य JioBharat 4G फोन 1,499 रुपये में मिल रहा है और इसके साथ छह महीने के कनेक्टिविटी फायदे भी दिए जा रहे हैं. अब यूजर को फोन खरीदने के बाद शुरुआती छह महीनों के रिचार्ज की चिंता नहीं करनी होगी. कंपनी का कहना है कि यह ऑफर खास तौर पर उन 2G यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो 4G कनेक्टिविटी पर शिफ्ट होना चाहते हैं.

1,499 रुपये में क्या मिलेगा?

Jio के Anniversary Offer के तहत योग्य JioBharat 4G फोन की कीमत 1,499 रुपये है. इस पैकेज में छह महीने के कॉम्प्लिमेंट्री रिचार्ज बेनिफिट शामिल हैं. यूजर्स को हर महीने 14GB डेटा और अनलिमिटेड HD वॉयस कॉलिंग मिलेगी, हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि JioBharat के कौन-कौन से मॉडल इस ऑफर के लिए योग्य हैं. यह ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है और इस पर लागू नियम और शर्तें भी रहेंगी.

2G से 4G पर जाने की लागत कैसे घटेगी?

Jio के मुताबिक, करीब 199 रुपये महीने खर्च करने वाला 2G यूजर छह महीने में लगभग 1,200 रुपये सिर्फ रिचार्ज पर खर्च करता है. Anniversary Offer में फोन की कीमत 1,499 रुपये है और छह महीने की कनेक्टिविटी पहले से शामिल है. कंपनी इसी हिसाब से बताती है कि छह महीने के रिचार्ज की कीमत घटाने के बाद फोन की प्रभावी कीमत 299 रुपये रह जाती है. Jio ने यह ऑफर फेस्टिव सीजन के दौरान 2G से 4G पर जाने को ज्यादा किफायती बनाने के उद्देश्य से पेश किया है.

JioBharat फोन में क्या फीचर्स मिलेंगे?

JioBharat फोन में कॉलिंग और डेटा के अलावा Jio की कई डिजिटल सेवाओं का एक्सेस भी मिलता है. मनोरंजन के लिए JioTV के जरिए 500 से ज्यादा टीवी चैनल देखे जा सकते हैं. JioHotstar पर लाइव क्रिकेट और फिल्में जैसे कंटेंट उपलब्ध हैं. इसके अलावा यूजर्स को म्यूजिक का भी एक्सेस मिलता है.

यह भी पढ़ें - चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी

UPI पेमेंट और फैमिली सेफ्टी फीचर्स

JioBharat फोन में JioPay के जरिए UPI पेमेंट की सुविधा भी दी गई है. इसमें पेमेंट अलर्ट और Sound Box फीचर भी मिलता है. परिवार से जुड़े फीचर्स के लिए Jio Safety Shield दिया गया है, जिसमें सुरक्षित कॉलिंग और लोकेशन मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

JioBharat फोन में मिलते हैं ये स्पेसिफिकेशन

कंपनी की ओर से बताए गए स्पेसिफिकेशन में 2.4 इंच का डिस्प्ले, 2,000mAh बैटरी और 4G कनेक्टिविटी शामिल हैं. ये स्पेसिफिकेशन JioBharat B1 और JioBharat B2 मॉडल से मिलते हैं, हालांकि Anniversary Offer में कौन-से मॉडल शामिल हैं, इसकी जानकारी Jio ने अभी नहीं दी है. Jio का यह ऑफर सीमित अवधि के लिए है और छह महीने के कॉम्प्लिमेंट्री रिचार्ज बेनिफिट लागू नियमों और शर्तों के तहत मिलेंगे.

यह भी पढ़ें - 5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च