सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK

तमिलनाडु में दो सीटों मदुरंतकम और धारापुरम पर 6 अक्टूबर को होने वाले उप-चुनाव से पहले सीएम विजय की पार्टी टीवीके पर बड़ा आरोप लगा है. विजय सरकार को बाहर से समर्थन दे रही लेफ्ट ने कहा है कि वो उपचुनावों में पैसे बांट रही है और वोटरों को प्रभावित करने में जुटी है.

चेन्नई में CPI(M) के राज्य सचिव पी. षणमुगम ने चुनाव अधिकारियों से लालच देने की कोशिशों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग की और उपचुनाव के लिए वोटरों को पैसे देने वाली पार्टियों के नेताओं से सफाई भी मांगी.

CPI(M) ने क्या-क्या आरोप लगाए?

मार्क्सवादी पार्टी के नेता ने कहा कि उन्होंने 30 सितंबर को मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया था, जहां उनकी पार्टी ने सिर्फ पर्चे बांटे और मुद्दों, विचारधारा और लोगों को CPI(M) को वोट क्यों देना चाहिए, इस पर अपना पक्ष रखकर वोट मांगे. दूसरी पार्टियों ने वोट के लिए नकद पैसे बांटे हैं.

षणमुगम ने दावा किया कि कुछ गांवों में लोगों ने हमें बताया कि जहां दूसरी पार्टियां (वोट के लिए) पैसे दे रही हैं. मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पार्टियां पैसे दे रही हैं. वोटरों ने कहा कि TVK ने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं.

सीएम विजय का किया जिक्र

षणमुगम ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय ने अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार किया था और कहा था कि उनकी पार्टी एक ईमानदार है और वोट के लिए पैसे नहीं देगी. हालांकि विजय उपचुनावों के लिए अपने प्रचार में वोट के लिए पैसे न देने के अपने रुख पर कायम हैं, हालांकि, लोगों ने कहा है कि TVK लिस्ट में सबसे ऊपर है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर से मिली जानकारी से पता चलता है कि उपचुनावों के लिए दूसरी पार्टियां बड़े पैमाने पर पैसे बांट रही हैं. चुनाव आयोग को इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और पैसे बांटने वाली पार्टियों के नेताओं को भी जवाब देना चाहिए.

षणमुगम ने यह भी कहा कि वोटों के बदले पैसे देने के मामले में अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी. CPI(M) और CPI ने मदुरंतकम से पी. सुगंथी) और धारापुरम से पी. लक्ष्मणन को उम्मीदवार बनाया है.