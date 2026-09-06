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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmart TV ज्यादा बिजली खा रहा? अभी बदलें ये 5 सेटिंग्स

Smart TV ज्यादा बिजली खा रहा? अभी बदलें ये 5 सेटिंग्स

घर में टीवी इस्तेमाल करते समय कुछ सेटिंग्स जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च कर सकती हैं. इन्हें बदलकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं. जानें कौन-सी सेटिंग्स बदलना जरूरी है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 06 Sep 2026 01:20 PM (IST)
घर में टीवी इस्तेमाल करते समय कुछ सेटिंग्स जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च कर सकती हैं. इन्हें बदलकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं. जानें कौन-सी सेटिंग्स बदलना जरूरी है.

टीवी देखते समय हमारा ध्यान आमतौर पर स्क्रीन पर चल रहे शो या फिल्म पर रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका Smart TV हर दिन कितनी बिजली खर्च कर रहा है. नए टीवी भले ही Energy-Efficient होते हैं, लेकिन उनकी Default Settings अक्सर शोरूम में ज्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव दिखने के हिसाब से सेट होती हैं. यही वजह है कि घर में टीवी यूज करते समय कुछ सेटिंग्स जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च कर सकती हैं. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको टीवी बदलने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी सेटिंग्स बदलकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं.

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टीवी में सबसे ज्यादा बिजली उसकी स्क्रीन इस्तेमाल करती है. ब्राइटनेस, बैकलाइट और पिचरमोड का सीधा असर पावर कंजप्शन पर पड़ता है. इसके अलावा स्टैंड बाय मोड में टीवी छोड़ना, रातभर टीवी चालू रहना या सिर्फ म्यूजिक सुनते समय स्क्रीन ऑन रखना भी बिजली की खपत बढ़ाता है.
टीवी में सबसे ज्यादा बिजली उसकी स्क्रीन इस्तेमाल करती है. ब्राइटनेस, बैकलाइट और पिचरमोड का सीधा असर पावर कंजप्शन पर पड़ता है. इसके अलावा स्टैंड बाय मोड में टीवी छोड़ना, रातभर टीवी चालू रहना या सिर्फ म्यूजिक सुनते समय स्क्रीन ऑन रखना भी बिजली की खपत बढ़ाता है.
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अगर आप टीवी पर Spotify या किसी म्यूजिक चैनल से गाने सुनते हैं, तो स्क्रीन ऑफ, डिस्पले ऑफ या ऑडियो ओनली ऑप्शन खोजें. इससे स्क्रीन बंद रहेगी और आवाज चलती रहेगी. अगर यह फीचर नहीं है, तो ब्राइटनेस कम कर सकते हैं.
अगर आप टीवी पर Spotify या किसी म्यूजिक चैनल से गाने सुनते हैं, तो स्क्रीन ऑफ, डिस्पले ऑफ या ऑडियो ओनली ऑप्शन खोजें. इससे स्क्रीन बंद रहेगी और आवाज चलती रहेगी. अगर यह फीचर नहीं है, तो ब्राइटनेस कम कर सकते हैं.
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Vivid या Dynamic Mode ज्यादा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं. इसकी जगह Movie, Cinema या Standard Mode चुन सकते हैं. LCD TV में बैकलाइट भी थोड़ा कम किया जा सकता है.
Vivid या Dynamic Mode ज्यादा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं. इसकी जगह Movie, Cinema या Standard Mode चुन सकते हैं. LCD TV में बैकलाइट भी थोड़ा कम किया जा सकता है.
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रिमोट से टीवी बंद करने पर वह अक्सर Standby Mode में चला जाता है और थोड़ी बिजली खर्च करता रहता है. बिजली बचाने के लिए टीवी को पावर सॉकेट से पूरी तरह बंद करें. इसके लिए स्विच वाले पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
रिमोट से टीवी बंद करने पर वह अक्सर Standby Mode में चला जाता है और थोड़ी बिजली खर्च करता रहता है. बिजली बचाने के लिए टीवी को पावर सॉकेट से पूरी तरह बंद करें. इसके लिए स्विच वाले पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
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घर में शोरूम जितनी ब्राइटनेस की जरूरत नहीं होती है. Eco, Movie या Cinema Mode इस्तेमाल करें या Brightness को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करें. एंबियंट लाइट सेंसर है तो उसे भी ऑन किया जा सकता है.
घर में शोरूम जितनी ब्राइटनेस की जरूरत नहीं होती है. Eco, Movie या Cinema Mode इस्तेमाल करें या Brightness को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करें. एंबियंट लाइट सेंसर है तो उसे भी ऑन किया जा सकता है.
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टीवी देखते-देखते नींद आने पर वह कई घंटे चलता रह सकता है. ऐसे में स्लीप टाइमर को 60 से 120 मिनट पर सेट करें. Auto Power Off या Auto Standby फीचर भी इस काम में मदद कर सकता है.
टीवी देखते-देखते नींद आने पर वह कई घंटे चलता रह सकता है. ऐसे में स्लीप टाइमर को 60 से 120 मिनट पर सेट करें. Auto Power Off या Auto Standby फीचर भी इस काम में मदद कर सकता है.
Published at : 06 Sep 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Technology

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