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Smart TV ज्यादा बिजली खा रहा? अभी बदलें ये 5 सेटिंग्स
घर में टीवी इस्तेमाल करते समय कुछ सेटिंग्स जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च कर सकती हैं. इन्हें बदलकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं. जानें कौन-सी सेटिंग्स बदलना जरूरी है.
टीवी देखते समय हमारा ध्यान आमतौर पर स्क्रीन पर चल रहे शो या फिल्म पर रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका Smart TV हर दिन कितनी बिजली खर्च कर रहा है. नए टीवी भले ही Energy-Efficient होते हैं, लेकिन उनकी Default Settings अक्सर शोरूम में ज्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव दिखने के हिसाब से सेट होती हैं. यही वजह है कि घर में टीवी यूज करते समय कुछ सेटिंग्स जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च कर सकती हैं. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको टीवी बदलने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी सेटिंग्स बदलकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 01:20 PM (IST)
Tags :Electricity Bill Technology
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