Smart TV ज्यादा बिजली खा रहा? अभी बदलें ये 5 सेटिंग्स

टीवी में सबसे ज्यादा बिजली उसकी स्क्रीन इस्तेमाल करती है. ब्राइटनेस, बैकलाइट और पिचरमोड का सीधा असर पावर कंजप्शन पर पड़ता है. इसके अलावा स्टैंड बाय मोड में टीवी छोड़ना, रातभर टीवी चालू रहना या सिर्फ म्यूजिक सुनते समय स्क्रीन ऑन रखना भी बिजली की खपत बढ़ाता है.