Bluetooth में होने वाला है बड़ा बदलाव! 2027 तक बदल जाएगी कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर

इन बदलावों को देखते हुए आने वाले वर्षों में Bluetooth का इस्तेमाल और ज्यादा व्यापक होने की संभावना है. खास बात ये है कि इसका असर सिर्फ स्मार्टफोन और ईयरफोन तक सीमित नहीं रहेगा. स्मार्ट होम, ऑटोमोबाइल, वियरेबल्स, पब्लिक ऑडियो सिस्टम और इंडस्ट्रियल डिवाइस में भी Bluetooth की भूमिका बढ़ सकती है. हालांकि, इनमें से हर सुविधा हर डिवाइस में तुरंत उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है. नए फीचर्स का फायदा उठाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत होती है.