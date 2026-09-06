Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBluetooth में होने वाला है बड़ा बदलाव! 2027 तक बदल जाएगी कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर

Bluetooth में होने वाला है बड़ा बदलाव! 2027 तक बदल जाएगी कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर

Bluetooth में 2027 तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि आने वाले सालों में कौन से नए फीचर्स यूजर्स को मिलेंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 06 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Bluetooth में 2027 तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि आने वाले सालों में कौन से नए फीचर्स यूजर्स को मिलेंगे.

अगर आप अपने फोन से वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टवॉच, कार सिस्टम या दूसरे डिवाइस कनेक्ट करने के लिए Bluetooth का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला समय काफी दिलचस्प हो सकता है. Bluetooth टेक्नोलॉजी में अगले कुछ सालों के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) की दिशा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखते हुए 2027 तक यूजर्स को कनेक्टिविटी के एक्सपीरिएंस में कई जरुरी सुधार देखने को मिलेंगे. इन बदलावों का मकसद सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं बल्कि Bluetooth को ज्यादा भरोसेमंद, स्मार्ट और अलग-अलग तरह के डिवाइस के लिए कारगर बनाना है.

1/6
जानकारी के मुताबिक, Bluetooth Audio लगातार बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में वायरलेस ऑडियो डिवाइस पहले से ज्यादा सक्षम हो सकते हैं. बेहतर कोडेक, कम लेटेंसी और ज्यादा कुशल ऑडियो ट्रांसमिशन की वजह से ईयरबड्स और हेडफोन में आवाज और कनेक्शन दोनों बेहतर होने की उम्मीद है.
जानकारी के मुताबिक, Bluetooth Audio लगातार बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में वायरलेस ऑडियो डिवाइस पहले से ज्यादा सक्षम हो सकते हैं. बेहतर कोडेक, कम लेटेंसी और ज्यादा कुशल ऑडियो ट्रांसमिशन की वजह से ईयरबड्स और हेडफोन में आवाज और कनेक्शन दोनों बेहतर होने की उम्मीद है.
2/6
खासकर गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान कम ऑडियो देरी यूजर्स के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है. यानी स्क्रीन पर एक्शन और कानों तक पहुंचने वाली आवाज के बीच का अंतर कम हो सकता है.
खासकर गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान कम ऑडियो देरी यूजर्स के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है. यानी स्क्रीन पर एक्शन और कानों तक पहुंचने वाली आवाज के बीच का अंतर कम हो सकता है.
3/6
Bluetooth की नई ताकतों में Auracast एक जरूरी टेक्नोलॉजी है. इसकी मदद से एक Bluetooth ऑडियो सोर्स एक साथ कई रिसीविंग डिवाइस तक ऑडियो पहुंचा सकता है. भविष्य में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, थिएटर, क्लासरूम और पब्लिक इवेंट जैसी जगहों पर इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है.
Bluetooth की नई ताकतों में Auracast एक जरूरी टेक्नोलॉजी है. इसकी मदद से एक Bluetooth ऑडियो सोर्स एक साथ कई रिसीविंग डिवाइस तक ऑडियो पहुंचा सकता है. भविष्य में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, थिएटर, क्लासरूम और पब्लिक इवेंट जैसी जगहों पर इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है.
4/6
आने वाले Bluetooth अपडेट्स का एक बड़ा फोकस कनेक्शन के परफॉर्मेंस को बेहतर करना है. आज भी कई बार यूजर्स को दूरी बढ़ने, आसपास ज्यादा वायरलेस डिवाइस होने या सिग्नल में रुकावट के कारण कनेक्शन संबंधी परेशानी होती है. नई ताकत के साथ Bluetooth को अलग-अलग कंडिशन में ज्यादा स्टेबल बनाने की दिशा में काम जारी है. इसका फायदा स्मार्ट होम डिवाइस, वियरेबल्स, कार एक्सेसरीज और दूसरे कनेक्टेड गैजेट्स को मिल सकता है.
आने वाले Bluetooth अपडेट्स का एक बड़ा फोकस कनेक्शन के परफॉर्मेंस को बेहतर करना है. आज भी कई बार यूजर्स को दूरी बढ़ने, आसपास ज्यादा वायरलेस डिवाइस होने या सिग्नल में रुकावट के कारण कनेक्शन संबंधी परेशानी होती है. नई ताकत के साथ Bluetooth को अलग-अलग कंडिशन में ज्यादा स्टेबल बनाने की दिशा में काम जारी है. इसका फायदा स्मार्ट होम डिवाइस, वियरेबल्स, कार एक्सेसरीज और दूसरे कनेक्टेड गैजेट्स को मिल सकता है.
5/6
Bluetooth का इस्तेमाल सिर्फ ईयरफोन कनेक्ट करने तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल डिवाइस की लोकेशन और आसपास मौजूद चीजों की पहचान के लिए भी किया जाता है. भविष्य में Bluetooth की लोकेशन पावर और बेहतर हो सकती हैं. इससे स्मार्ट टैग, डिजिटल की, इंडोर नेविगेशन और दूसरी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को फायदा मिल सकता है. यानी Bluetooth धीरे-धीरे सिर्फ कनेक्टिविटी तकनीक न रहकर स्मार्ट डिवाइस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन सकता है.
Bluetooth का इस्तेमाल सिर्फ ईयरफोन कनेक्ट करने तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल डिवाइस की लोकेशन और आसपास मौजूद चीजों की पहचान के लिए भी किया जाता है. भविष्य में Bluetooth की लोकेशन पावर और बेहतर हो सकती हैं. इससे स्मार्ट टैग, डिजिटल की, इंडोर नेविगेशन और दूसरी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को फायदा मिल सकता है. यानी Bluetooth धीरे-धीरे सिर्फ कनेक्टिविटी तकनीक न रहकर स्मार्ट डिवाइस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन सकता है.
6/6
इन बदलावों को देखते हुए आने वाले वर्षों में Bluetooth का इस्तेमाल और ज्यादा व्यापक होने की संभावना है. खास बात ये है कि इसका असर सिर्फ स्मार्टफोन और ईयरफोन तक सीमित नहीं रहेगा. स्मार्ट होम, ऑटोमोबाइल, वियरेबल्स, पब्लिक ऑडियो सिस्टम और इंडस्ट्रियल डिवाइस में भी Bluetooth की भूमिका बढ़ सकती है. हालांकि, इनमें से हर सुविधा हर डिवाइस में तुरंत उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है. नए फीचर्स का फायदा उठाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत होती है.
इन बदलावों को देखते हुए आने वाले वर्षों में Bluetooth का इस्तेमाल और ज्यादा व्यापक होने की संभावना है. खास बात ये है कि इसका असर सिर्फ स्मार्टफोन और ईयरफोन तक सीमित नहीं रहेगा. स्मार्ट होम, ऑटोमोबाइल, वियरेबल्स, पब्लिक ऑडियो सिस्टम और इंडस्ट्रियल डिवाइस में भी Bluetooth की भूमिका बढ़ सकती है. हालांकि, इनमें से हर सुविधा हर डिवाइस में तुरंत उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है. नए फीचर्स का फायदा उठाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत होती है.
Published at : 06 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Bluetooth TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
टेक्नोलॉजी
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
टेक्नोलॉजी
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
Advertisement

वीडियोज

PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
MP Sagar Liquor Tragedy: जहरीली शराब कांड के तार यूपी से जुड़े !। CM Mohan Yadav। MP Liquor Case
Kharge On PM Modi: विपक्ष पर PM मोदी का बड़ा कटाक्ष, ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे भड़के
UP-Bihar Flood Alert: रौद्र रूप में गंगा..UP -Bihar -Jharkhand में हाहाकार। Flood Alert
Abhishek Malhan ने खोले Roadies Rebirth के राज, Elvish Yadav और Prince Narula पर कही बड़ी बात

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
सामाजिक न्याय को पोषण देता उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
दिल्ली NCR
दिल्ली में इमारत ढही, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सभी एजेंसियां मौके पर
दिल्ली में इमारत ढही, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सभी एजेंसियां मौके पर
क्रिकेट
Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
ट्रेंडिंग
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget