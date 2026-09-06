एक्सप्लोरर
Bluetooth में होने वाला है बड़ा बदलाव! 2027 तक बदल जाएगी कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर
Bluetooth में 2027 तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि आने वाले सालों में कौन से नए फीचर्स यूजर्स को मिलेंगे.
अगर आप अपने फोन से वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टवॉच, कार सिस्टम या दूसरे डिवाइस कनेक्ट करने के लिए Bluetooth का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला समय काफी दिलचस्प हो सकता है. Bluetooth टेक्नोलॉजी में अगले कुछ सालों के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) की दिशा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखते हुए 2027 तक यूजर्स को कनेक्टिविटी के एक्सपीरिएंस में कई जरुरी सुधार देखने को मिलेंगे. इन बदलावों का मकसद सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं बल्कि Bluetooth को ज्यादा भरोसेमंद, स्मार्ट और अलग-अलग तरह के डिवाइस के लिए कारगर बनाना है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Tags :Bluetooth TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Bluetooth में होने वाला है बड़ा बदलाव! 2027 तक बदल जाएगी कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
टेक्नोलॉजी
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
टेक्नोलॉजी
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
Advertisement
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion