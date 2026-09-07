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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीA20 Pro चिप से कितनी तेज होगी नई iPhone 18 Pro सीरीज? यूजर्स को क्या होगा फायदा

A20 Pro चिप से कितनी तेज होगी नई iPhone 18 Pro सीरीज? यूजर्स को क्या होगा फायदा

A20 Pro चिप के साथ iPhone 18 Pro में तेज परफॉर्मेंस, बेहतर AI क्षमता और पावर एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि इससे यूजर्स को कितना फायदा होगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Sep 2026 10:57 AM (IST)
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Apple की नई iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर टेक जगत में काफी चर्चा है. 9 सितंबर को कंपनी अपनी नई सीरीज लॉन्च करने वाली है. इस इवेंट में नई आईफोन सीरीज के साथ कई और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल आईफोन की नई सीरीज को लेकर हो रही है. बता दें कि इस बार फोन की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ कैमरा या डिजाइन नहीं बल्कि इसके अंदर मिलने वाली A20 Pro चिप होने वाली है. जानकारी के अनुसार, Apple इस चिप के जरिए Performance, AI और Power Efficiency तीनों क्षेत्रों में बड़ा सुधार करने की तैयारी में है.

A20 Pro चिप में क्या होगा खास?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बार आईफोन 18 प्रो सीरीज में कंपनी का नया A20 Pro चिपसेट देखने को मिलने वाला है. बता दें कि ये प्रोसेसर 2nm टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है. इसीलिए माना जा रहा है कि इस प्रोसेसर की मदद से इस बार फोन की परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिलेगा. इसके अलावा, डिवाइस में 12GB तक RAM और Apple का इन-हाउस C2 मॉडेम मिलने की भी चर्चा काफी तेज है.

Performance में कितनी तेजी की उम्मीद?

बता दें कि A20 Pro का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिल सकता है जो फोन पर लगातार गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग करते हैं. ज्यादा पावरफुल CPU और GPU की मदद से हैवी ऐप्स तेजी से खुल सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान Performance बेहतर बनी रह सकती है. नॉर्मल यूजर के लिए इसका मतलब ये होगा कि सोशल मीडिया, WhatsApp, YouTube, कैमरा और ब्राउजिंग जैसे रोजमर्रा के काम ज्यादा Smooth हो सकते हैं.

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AI फीचर्स में मिलेगा बड़ा फायदा

A20 Pro का एक अहम फोकस On-device AI माना जा रहा है. इसका मतलब है कि कुछ AI कामों को सीधे फोन पर प्रोसेस करने की पावर बढ़ने वाली है जिससे हर छोटे काम के लिए Cloud Server पर निर्भरता कम हो सकती है.

इसका फायदा Siri, फोटो एडिटिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इमेज रिकग्निशन और दूसरे Apple Intelligence फीचर्स में देखने को मिल सकता है. ज्यादा शक्तिशाली Neural Engine होने पर AI से जुड़े काम तेजी से पूरे होने की भी उम्मीद है.

Power Efficiency से बढ़ सकती है Battery Life

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन के लिए सिर्फ ज्यादा Performance ही काफी नहीं है. Apple के लिए Power Efficiency भी बेहद जरूरी है. नई चिप कम बिजली में ज्यादा काम करने में सक्षम होती है तो इसका सीधा फायदा Battery Life पर देखने को मिलेगा.

इसका मतलब जरूरी नहीं कि iPhone 18 Pro की Battery पावर बहुत ज्यादा बढ़े. बल्कि बेहतर चिप Efficiency के कारण Battery में ज्यादा स्क्रीन-ऑन टाइम मिल सकता है. गेमिंग और कैमरा जैसे ज्यादा पावर लेने वाले कामों में भी Efficiency सुधार कारगर साबित होगा.

यूजर्स को क्या फायदा होगा?

अब अगर A20 Pro उम्मीद के मुताबिक नए अपग्रेड्स लेकर आती है तो इसका असर सिर्फ Benchmark Score में नहीं रहेगा. इससे यूजर्स को तेज App Launch, बेहतर Multitasking, Smooth Gaming, ज्यादा पावर वाले AI Features और बेहतर Battery Efficiency जैसे फायदे मिल सकते हैं. A20 Pro का असली फायदा लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले और ज्यादा demanding काम करने वाले यूजर्स को मिलने वाला है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Sep 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS HINDI IPhone 18
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