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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWindows PC की Storage हो रही है फुल? जानें कौन सी Files खा रहीं सारी जगह

Windows PC की Storage हो रही है फुल? जानें कौन सी Files खा रहीं सारी जगह

Windows PC की Storage फुल हो रही है? आइए जानें कौन-सी Files और Apps सबसे ज्यादा जगह घेर रही हैं और उन्हें आसानी से हटाकर Storage कैसे खाली करें.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 05 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Windows PC की Storage फुल हो रही है? आइए जानें कौन-सी Files और Apps सबसे ज्यादा जगह घेर रही हैं और उन्हें आसानी से हटाकर Storage कैसे खाली करें.

अगर आपके Windows PC या लैपटॉप की Storage बार-बार फुल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत नई हार्ड ड्राइव खरीदने की जरूरत है. कई बार कंप्यूटर में मौजूद बड़ी-बड़ी Files, पुराने Downloads, Apps, Temporary Files और दूसरे अनावश्यक डेटा चुपचाप काफी Storage घेर लेते हैं. अच्छी बात ये है कि Windows में ही ऐसे आसान Tools मौजूद हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर Storage की सबसे ज्यादा जगह कौन ले रहा है.

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Windows PC में Storage चेक करना बेहद आसान है. इसके लिए Settings खोलें और System सेक्शन में जाएं. इसके बाद Storage ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां Windows आपके ड्राइव की Storage को अलग-अलग Categories में दिखाएगा.
Windows PC में Storage चेक करना बेहद आसान है. इसके लिए Settings खोलें और System सेक्शन में जाएं. इसके बाद Storage ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां Windows आपके ड्राइव की Storage को अलग-अलग Categories में दिखाएगा.
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आपको Apps, Temporary Files, Documents, Pictures, Videos, Music और अन्य Files जैसी Categories नजर आ सकती हैं. इससे तुरंत अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का डेटा सबसे ज्यादा जगह ले रहा है.
आपको Apps, Temporary Files, Documents, Pictures, Videos, Music और अन्य Files जैसी Categories नजर आ सकती हैं. इससे तुरंत अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का डेटा सबसे ज्यादा जगह ले रहा है.
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अगर Storage में Videos, Documents या दूसरे डेटा का हिस्सा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है तो संबंधित Folder को खोलकर Files को Size के हिसाब से Sort करें. Windows File Explorer में किसी Folder को खोलने के बाद Files को Details View में देखकर Size के आधार पर मैनेज किया जा सकता है. इससे बड़ी Files सबसे ऊपर दिखाई देने लगेंगी. कई बार पुराने Videos, ZIP Files, ISO Files या बड़े Software Installers कई GB तक Storage खा रहे होते हैं.
अगर Storage में Videos, Documents या दूसरे डेटा का हिस्सा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है तो संबंधित Folder को खोलकर Files को Size के हिसाब से Sort करें. Windows File Explorer में किसी Folder को खोलने के बाद Files को Details View में देखकर Size के आधार पर मैनेज किया जा सकता है. इससे बड़ी Files सबसे ऊपर दिखाई देने लगेंगी. कई बार पुराने Videos, ZIP Files, ISO Files या बड़े Software Installers कई GB तक Storage खा रहे होते हैं.
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Storage फुल होने की एक बड़ी वजह Downloads Folder भी हो सकता है. इंटरनेट से डाउनलोड की गई पुरानी ZIP Files, PDFs, Videos, Software Installers और दूसरे Documents लंबे समय तक इसी Folder में पड़े रहते हैं. File Explorer खोलकर Downloads में जाएं और गैर-जरूरी Files को Size के हिसाब से देखें. जो Files भविष्य में काम नहीं आने वाली हैं, उन्हें Delete किया जा सकता है.
Storage फुल होने की एक बड़ी वजह Downloads Folder भी हो सकता है. इंटरनेट से डाउनलोड की गई पुरानी ZIP Files, PDFs, Videos, Software Installers और दूसरे Documents लंबे समय तक इसी Folder में पड़े रहते हैं. File Explorer खोलकर Downloads में जाएं और गैर-जरूरी Files को Size के हिसाब से देखें. जो Files भविष्य में काम नहीं आने वाली हैं, उन्हें Delete किया जा सकता है.
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Windows समय के साथ कई तरह की Temporary Files जमा करता रहता है. इनमें पुराने Update Files, Temporary Internet Files और दूसरे बेकार के डेटा शामिल हो सकते हैं. Settings > System > Storage > Temporary files में जाकर Windows आपको उन Files की सूची दिखा सकता है जिन्हें हटाया जा सकता है. यहां Delete करने से पहले सूची को ध्यान से पढ़ें और जरूरी Files को हटाने से बचें.
Windows समय के साथ कई तरह की Temporary Files जमा करता रहता है. इनमें पुराने Update Files, Temporary Internet Files और दूसरे बेकार के डेटा शामिल हो सकते हैं. Settings > System > Storage > Temporary files में जाकर Windows आपको उन Files की सूची दिखा सकता है जिन्हें हटाया जा सकता है. यहां Delete करने से पहले सूची को ध्यान से पढ़ें और जरूरी Files को हटाने से बचें.
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कई बार समस्या बड़ी Files नहीं बल्कि भारी-भरकम Software और Games होते हैं. Storage Settings में Apps से जुड़ी जानकारी देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन-से Programs ज्यादा Space इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर कोई App या Game लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसे Uninstall करके अच्छी-खासी Storage खाली की जा सकती है.
कई बार समस्या बड़ी Files नहीं बल्कि भारी-भरकम Software और Games होते हैं. Storage Settings में Apps से जुड़ी जानकारी देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन-से Programs ज्यादा Space इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर कोई App या Game लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसे Uninstall करके अच्छी-खासी Storage खाली की जा सकती है.
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Storage खाली करने के चक्कर में Windows के System Folders या ऐसी Files को डिलीट न करें जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है. गलत File हटाने से Windows या कोई जरूरी Program ठीक से काम करना बंद कर सकता है. बेहतर तरीका यही है कि पहले Storage की Category देखें, फिर बड़ी Files और अनावश्यक Apps की पहचान करें और उसके बाद ही उन्हें Delete या Uninstall करें.
Storage खाली करने के चक्कर में Windows के System Folders या ऐसी Files को डिलीट न करें जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है. गलत File हटाने से Windows या कोई जरूरी Program ठीक से काम करना बंद कर सकता है. बेहतर तरीका यही है कि पहले Storage की Category देखें, फिर बड़ी Files और अनावश्यक Apps की पहचान करें और उसके बाद ही उन्हें Delete या Uninstall करें.
Published at : 05 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Windows PC

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