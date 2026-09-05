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Windows PC की Storage हो रही है फुल? जानें कौन सी Files खा रहीं सारी जगह
Windows PC की Storage फुल हो रही है? आइए जानें कौन-सी Files और Apps सबसे ज्यादा जगह घेर रही हैं और उन्हें आसानी से हटाकर Storage कैसे खाली करें.
अगर आपके Windows PC या लैपटॉप की Storage बार-बार फुल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत नई हार्ड ड्राइव खरीदने की जरूरत है. कई बार कंप्यूटर में मौजूद बड़ी-बड़ी Files, पुराने Downloads, Apps, Temporary Files और दूसरे अनावश्यक डेटा चुपचाप काफी Storage घेर लेते हैं. अच्छी बात ये है कि Windows में ही ऐसे आसान Tools मौजूद हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर Storage की सबसे ज्यादा जगह कौन ले रहा है.
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Published at : 05 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Windows PC
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