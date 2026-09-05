Windows PC की Storage हो रही है फुल? जानें कौन सी Files खा रहीं सारी जगह

अगर Storage में Videos, Documents या दूसरे डेटा का हिस्सा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है तो संबंधित Folder को खोलकर Files को Size के हिसाब से Sort करें. Windows File Explorer में किसी Folder को खोलने के बाद Files को Details View में देखकर Size के आधार पर मैनेज किया जा सकता है. इससे बड़ी Files सबसे ऊपर दिखाई देने लगेंगी. कई बार पुराने Videos, ZIP Files, ISO Files या बड़े Software Installers कई GB तक Storage खा रहे होते हैं.