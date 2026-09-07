IFA 2026 के Top Gadgets, Laptop से Robot तक सब खास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुरक्षा कैमरे, सोलर चार्जिंग वाले लैपटॉप भी पेश हुए.

IFA 2026 में इस बार टेक्नोलॉजी का काफी अलग और नया अंदाज देखने को मिल रहा है. बर्लिन में चल रहे इस बड़े टेक शो में रोबोट, लैपटॉप, स्मार्ट लाइट, सिक्योरिटी कैमरा, प्रोजेक्टर और कई तरह के नए गैजेट्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. शो में अगली पीढ़ी के ऑटोनॉमस फ्लोर क्लीनर से लेकर ह्यूमनॉइड रोबोट और नए कंप्यूटिंग हार्डवेयर तक कई दिलचस्प टेक्नोलॉजी पेश की जा रही हैं. कुछ गैजेट्स अपने अनोखे डिजाइन की वजह से चर्चा में हैं, तो कुछ नई टेक्नोलॉजी और खास फीचर्स के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं. IFA 2026 में नजर आ रहे इन खास गैजेट्स में से कुछ ऐसे हैं, जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी की झलक दिखाते हैं. तो आइए जानते हैं कि IFA 2026 के Top Gadgets क्या है.

iRobot Roomba Max 875

iRobot Roomba Max 875 एक ऐसा रोबोट क्लीनर है, जो ऑटोमैटिक सफाई के साथ गहरी क्लीनिंग पर फोकस करता है. इसमें SealForce टेक्नोलॉजी है, जो कारपेट पर सफाई करते समय नीचे से एक सील बनाकर सक्शन को सीधे फाइबर तक पहुंचाती है. इसमें सेल्फ-क्लीनिंग रोलर मॉप, दाग ढीले करने वाला स्टीम नोजल और ऐसा बेस भी है जो डस्टबिन खाली करने के साथ मॉप को धोकर सुखाता है.. इसकी कीमत 1,199 डॉलर है.

Philips Hue Liane 360

स्मार्ट लाइटिंग में Philips Hue Liane 360 ने अलग डिजाइन पेश किया. यह रोप लाइट OmniGlow टेक्नोलॉजी के जरिए चारों तरफ एक जैसी रोशनी देती है. इसे मोड़ा, लटकाया या अलग-अलग जगहों पर लगाया जा सकता है. यह 1.6 करोड़ रंग दिखा सकती है और Hue ऐप से इसकी ब्राइटनेस और कलर कंट्रोल किए जा सकते हैं.

PrimeBOT Prime Q1

PrimeBOT Prime Q1 एक छोटा ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसकी लंबाई करीब 3 फीट है. यह चल सकता है, घूम सकता है, डांस कर सकता है और 10 से ज्यादा मार्शल आर्ट मूवमेंट कर सकता है. इसमें 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं और इसके लुक को 3D प्रिंटिंग व मॉड्यूलर हेड से बदला जा सकता है.

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Lenovo Project AeroBlade

लैपटॉप की दुनिया में Lenovo Project AeroBlade खास रहा. यह सिर्फ 10mm मोटा और करीब 1.85 पाउंड वजन वाला फैन लेस लैपटॉप प्रोटोटाइप है. इसमें Frore Systems की AirJet टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो फैन की जगह अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से हवा को मूव करती है.

Lenovo Project Swan

Lenovo Project Swan में 14 इंच की स्क्रीन है, जो बटन दबाने पर साइड की तरफ खुलकर 17 इंच की हो जाती है. इसमें 16:9 आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है. इसका मकसद लैपटॉप को कॉम्पैक्ट रखते हुए ज्यादा स्क्रीन स्पेस देना है.

दूसरे खास गैजेट्स

IFA 2026 में Reolink OMVI 2i Ultra सिक्योरिटी कैमरा भी खास रह. इसमें 8MP वाइड कैमरा और 5MP पैन-टिल्ट कैमरा है, जो किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने पर उस पर ऑटोमेटिक जूम कर सकता है. वहीं DJI Osmo 360 II 8K वीडियो के साथ आया है. Acer Predator Atlas 7 में 7 इंच का फॉर्म फैक्टर और Intel Arc G3 Extreme प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD सिर्फ 3.8mm तक पतला है, जबकि Oukitel RG14-P लैपटॉप के ढक्कन पर लगे सोलर पैनल से 10W तक चार्जिंग कर सकता है.

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